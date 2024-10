W zielonogórskim szpitalu zmarła 14-latka potrącona we wtorek na os. Pomorskim. W czwartek (10 października) prokurator Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze powiedział PAP, prowadzone jest śledztwo pod dotyczące spowodowania śmiertelnego wypadku.

Do potrącenia 14-latki przez kobietę kierującą seatem doszło we wtorek, 8 października, na osiedlu Pomorskim. Dziewczynka została przewieziona do szpitala.

– Jej stan był określany jako krytyczny

– powiedziała prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej.

Niestety mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować jej życia. „Dziewczynka zmarła w szpitalu” – podał prokurator Wojtasik.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania śmiertelnego potrącenia 14-latki.

– Ustalamy szczegóły zdarzenia oraz miejsce, w który doszło do potrącenia. Czy została potrącona na przejściu dla pieszych, czy też po za nim

– podał prokurator Wojtasik.