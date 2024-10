W Krośnie Odrzańskim w czwartek (10 października) zakończył się egzamin rekrutów 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. „W sobotę odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa w koszarach 5. Kresowego batalionu saperów” – powiedziała PAP kpt. Anna Jasińska-Pawlikowska, rzeczniczka 12 WBOT.

Ponad 60 ochotników zdało najważniejszy egzamin rekruta, czyli pętlę taktyczną.

– To podsumowanie umiejętności, jakie kandydaci na żołnierzy muszą nabyć podczas szesnastodniowego szkolenia podstawowego. Jest to przepustka do uroczystej przysięgi wojskowej