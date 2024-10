Nauczyciele, uczniowie oraz szkolne koło PCK Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu zorganizowali kiermasz ciast i innych produktów na terenie placówki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na rzecz powodzian.

Podczas przerw lekcyjnych można było skosztować wypieków, pizzy czy popcornu. – Dziś nikt nie zabierał ze sobą śniadania. Każda zostawiona złotówka pójdzie na szczytny cel. Chcemy pomóc rodzinom dotkniętym przez wielką wodę – mówi wicedyrektor szkoły Dorota Girsa-Downar:

Nauczycielka zawodu Lucyna Kultys podkreśla, że akcja podjęta została jednomyślnie. – Nasi podopieczni uwijają się, aby jak najwięcej sprzedać, bo wiedzą jaki cel przyświeca tej inicjatywie. I widać, że czerpią radość z pomocy innym – dodaje współinicjatorka wydarzenia:

Sami uczniowie podkreślają, że jest to świetny pomysł. – Pokazujemy empatię i to, że nie pozostajemy obojętni na los innych osób. To naprawdę tak niewiele, a można sprawić, że ktoś w ten trudny dla niego czas się uśmiechnie – podkreślają uczestnicy wydarzenia:

Dodajmy, że ciasta w szkole numer 59 można będzie kupić także jutro.