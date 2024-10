Sołtys oraz rada sołecka Kadłubi zaprasza dzieci i młodzież na piątkowe zajęcia sportowe. Po cyklu treningów karate w piątek spotkanie z lekcjami boksu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Inicjatywa jest finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. – Zachęcamy do ruchu i dobrej zabawy pod okiem profesjonalisty. Każdy może przyjść i poćwiczyć. I to zupełnie za darmo. Zamiast siedzieć przed komputerem warto wyjść z domu na godzinę i spróbować swoich sił na ringu. Poza tym jest to również świetna integracja – mówi sołtys Elwira Wentlant:

Dodajmy, że piątkowy trening w Kadłubi rozpocznie się o godzinie 17.00.