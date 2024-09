We wtorek rusza cykl imprez z okazji żarskiego Tygodnia Seniora. Magistrat oraz podległe mu placówki kultury i sportu przygotowały szereg wydarzeń dla doświadczonych mieszkańców miasta. Pierwszym z nich będzie quest po Żarach.

To już 25 edycja święta seniorów w mieście. – Czerpiemy z doświadczeń tej grupy naszych mieszkańców na co dzień. Tym razem to my chcemy dam im coś od siebie. Zaczynamy już we wtorek i zachęcamy do wspólnych spotkań – mówi rzeczniczka burmistrz Agnieszka Zychla:

– Aby wziąć udział w balu seniora, obejrzeć film w kinie czy odwiedzić krytą pływalnię wystarczy odebrać bezpłatne wejściówki – zaznacza rzeczniczka ratusza:

Więcej o harmonogramie imprez podczas Tygodnia Seniora znaleźć można w mediach społecznościowych żarskiego urzędu.