Kancelaria Sejmu nie zwróciła się jeszcze do Hanny Gronkiewicz-Waltz ws. objęcia mandatu do PE po Marcinie Kierwińskim (KO); zapowiada, że zrobi to we wtorek (8 października). Oznacza to, że Gronkiewicz-Waltz będzie mogła objąć mandat europosła dopiero na jednym z kolejnych posiedzeń Parlamentu Europejskiego.

Mandat Kierwińskiego wygasł 26 września w związku z objęciem przez niego stanowiska pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia potwierdził wygaśnięcie jego mandatu 30 września. Objęcie mandatu po Kierwińskim zadeklarowała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz; zamiar ten potwierdziła w rozmowie z PAP 20 września.

Zgodnie z procedurami PE musi stwierdzić wygaśnięcie mandatu i przekazanie go kolejnej osobie na najbliższym posiedzeniu. Na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, które zaczęło się w poniedziałek, przewodnicząca Roberta Metsola ogłosiła, że mandat Kierwińskiego wygasł 26 września.

Jak wcześniej przekazało PAP źródło unijne, Metsola nie mogła ogłosić, kto obejmie mandat po Kierwińskim, bo polskie władze nie przekazały tej informacji do PE.

Rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki podkreślił, że procedurę wygaśnięcia i objęcia mandatu do PE określa Kodeks wyborczy i zgodnie z tymi przepisami to marszałek Sejmu jest niejako pośrednikiem między PE a Państwową Komisją Wyborczą.

Chmielnicki powiedział, że 1 października wpłynęło do PKW pismo od marszałka Sejmu z prośbą o wskazanie kolejnych osób z listy wyborczej, które miałyby objąć mandat po Kierwińskim.

– I na to pismo pana marszałka PKW odpowiedziała 2 października

– poinformował PAP.

Kancelaria Sejmu przekazała PAP, że marszałek potwierdził wygaśnięcie mandatu Kierwińskiego postanowieniem z 30 września br.; to postanowienie Kierwiński otrzymał 2 października. Jednak – jak zaznaczyła Kancelaria – na postanowienie o utracie mandatu europosła przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego w ciągu trzech dni roboczych od dnia doręczenia postanowienia posłowi.

– W związku z tym, termin na wniesienie odwołania od ww. postanowienia marszałka Sejmu upłynie z końcem dnia 7 października 2024 r. Wszczęcie procedury obsadzania wygasłego mandatu jest zatem możliwe dopiero po upływie tego terminu. Jutro ruszamy z procedurą obsadzenia mandatu po Marcinie Kierwińskim, bo mamy już też informację z PKW, komu przysługuje pierwszeństwo do obsadzenia mandatu

– podkreśliła Kancelaria Sejmu.

Rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek wyjaśniła, że Kancelaria Sejmu od wtorku rozpocznie korespondencję z Gronkiewicz-Waltz ws. objęcia mandatu europosła.

Źródła unijne przekazały PAP, że Parlament Europejski nie wyznacza oficjalnego terminu na wskazanie następcy, bo obowiązują w tej sprawie przepisy krajowe. Według tych źródeł informacja o ogłoszeniu objęcia mandatu przez Gronkiewicz-Waltz będzie mogła zostać podana na jednym z kolejnych posiedzeń PE.

Każdy europoseł może objąć urząd dopiero po podpisaniu oświadczenia o tym, że nie zajmuje stanowiska, które jest niepołączalne z mandatem europosła.

W czerwcowych wyborach do PE Kierwiński zdobył mandat, startując z listy KO w okręgu warszawskim (nr 4). Uzyskał 143 179 głosów. Oprócz niego mandaty w tym okręgu z listy KO zdobyli dotychczasowi posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz (137 811 głosów) i Michał Szczerba (120 667 głosów).

Czwarty wynik na liście KO uzyskała Gronkiewicz-Waltz, na którą głos oddało 94 474 wyborców (7,24 proc.).