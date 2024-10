Podczas przeszukań w Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu zabezpieczono wiele dokumentów i elektronicznych nośników danych – poinformowała w poniedziałek (7 października) sosnowiecka prokuratura. W piątek i sobotę w ramach śledztwa dotyczącego przestępstw seksualnych przeszukano kurię i kilka innych miejsc w diecezji.

– Niektóre z istotnych dla śledztwa dowodów zostały dobrowolnie wydane przez przedstawicieli Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, w pozostałym zakresie niezbędne okazało się przeszukanie pomieszczeń kurii, skutkujące zabezpieczeniem dalszych materiałów

– dodali śledczy w komunikacie.

Jak podała w poniedziałek (7 października) prokuratura, w ramach nadzorowanego przez nią śledztwa ws. przestępstw seksualnych dokonano przeszukań „w lokalizacjach związanych z działalnością Delegata Biskupa Sosnowieckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży”. Przeszukanie budynku Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przeprowadzone zostało przez zespół prokuratorów, współpracujących z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Katowicach. Rozpoczęło się ono w piątek wczesnym popołudniem, a zakończyło rano następnego dnia, a wynikiem tej czynności było zabezpieczenie znacznej ilości dokumentów oraz elektronicznych nośników danych – poinformowali śledczy.

Jak podali prokuratorzy, czynności śledztwa objęły również Biuro Delegata Biskupa Sosnowieckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, a także Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu oraz trzy inne lokalizacje „związane z aktywnością urzędującego przedstawiciela biskupa, któremu powierzono zadanie reagowania na zgłoszenia ofiar przestępstw seksualnych, popełnianych przez księży Diecezji Sosnowieckiej”. Te działania procesowe sfinalizowano jeszcze w piątek.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu nie udziela dodatkowych informacji na temat toczącego się postępowania, jak również realizowanych inicjatyw dowodowych, tłumacząc to dobrem śledztwa. Zapowiada zarazem, że w miarę nowych ustaleń będzie aktualizowała swoje komunikaty.

Zatrzymania księży z Sosnowca

1 października na polecenie prokuratury policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. Dwaj z nich to to księża, pełniący posługę w parafiach diecezji sosnowieckiej. Trzecia osoba jest byłym duchownym, również związanym w przeszłości z tą diecezją. Pierwszy z zatrzymanych mężczyzn – były duchowny w wieku 67 lat – usłyszał zarzuty dotyczące dwóch oszustw. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Drugi z podejrzanych, 63-letni kapłan, usłyszał zarzuty popełnienia dwóch przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich.

– Z uwagi na szczególnie naganny charakter przypisywanych podejrzanemu zachowań, a także w obliczu ryzyka matactwa procesowego oraz grożącej surowej kary, wystąpiono do Sądu Rejonowego w Sosnowcu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd w całości podzielił argumentację przedstawioną przez prokuratora, stosując wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy

– poinformowała prokuratura.

Trzeci podejrzany – duchowny w wieku 67 lat – usłyszał zarzuty popełnienia łącznie dziewięciu przestępstw dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Wobec tego duchownego prokurator nie wnosił o areszt, również zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do ostatnich zatrzymań doszło w śledztwie wszczętym w marcu ubiegłego roku na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania – chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Sprawa została umorzona z uwagi na śmierć sprawcy.

Rzecznik diecezji ks. Przemysław Lech w piątkowym oświadczeniu przypomniał, że 21 września rozpoczęła pracę pierwsza z komisji powołanych przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego, które mają wyjaśnić nieprawidłowości „do jakich mogło dochodzić w diecezji w poprzednich latach”.

– Komisja, która ma m.in. zbadać kwestie nadużyć wobec małoletnich została zainicjowana w czerwcu, zaś regularne prace rozpocznie w październiku. Kuria stoi na stanowisku, że konieczne jest nie tylko wyjaśnienie wszystkich trudnych spraw, ale i pomoc osobom skrzywdzonym

– podkreślił ks. Lech w oświadczeniu.

Również w piątek Kuria Diecezjalna w Sosnowcu potwierdziła informacje prasowe, że po ostatnich zatrzymaniach duchownych z tej diecezji rozesłała księżom informację, w której znalazły się instrukcje, jak powinni zachować się w podobnych sytuacjach. Intencją wiadomości było przypomnienie duchownym obwiązujących przepisów i przysługujących w takich sytuacjach praw – powiedział ks. Lech.