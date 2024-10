Żagański Pałac Kultury, Zakład Karny w Krzywańcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapraszają na wystawę prac malarskich w ramach projektu „Okno na świat”. Autorami obrazów, które zaprezentowane będą 10 października są osadzeni odbywający długoterminowe wyroki.

W czwartek w Holu Słonecznym pałacu będzie można zobaczyć wiele prac. – To kolejna edycja programu, który kończy ekspozycja. Za każdym razem cieszy się on dużym zainteresowaniem – mówi dyrektorka ŻPK Karolina Gałązka:

– Środki ze sprzedaży obrazów przeznaczone zostaną dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. To naprawdę szczytny cel. Ważne jest też to, że osadzeni czują, że spełniają dobry uczynek. To część ich resocjalizacji – zaznacza rzecznik prasowy dyrektora zakładu kapitan Piotr Hamera:

Dodajmy, że czwartkową wystawę zaplanowano na godzinę 17.00.