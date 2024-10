Żarski targ staroci i rękodzieła cieszy się coraz większą popularnością mieszkańców miasta, ale i regionu. Po raz kolejny przy miejskim ratuszu stanęły stoiska z antykami i ręcznie wykonywanymi ozdobami. Tym razem imprezę połączono z jarmarkiem miodu i wina.

Podczas wydarzenia można było znaleźć wiele przedmiotów z duszą, których już nie kupi się w sklepach. To między innymi misterne naczynia z brązu, stare maszyny do szycia czy wiekowe radioodbiorniki. Nie zabrakło także wytworów rękodzielników od ozdób do domu, po obrazy. Podczas spotkania na miejskim rynku było również muzycznie. Na scenie zaprezentowała się młodzież sekcji wokalnych Żarskiego Domu Kultury i lokalni artyści. – Wszystko po to, aby centrum miasta tętniło życiem, a ludzie się spotykali – mówi rzeczniczka burmistrz Żar Agnieszka Zychla: