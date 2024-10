Fundacja Natura Polska, sołtys i rada sołecka podżarskiej Kadłubi zapraszają do wspólnego sprzątania lokalnej nekropolii. Organizator wydarzenia zabezpiecza rękawice i worki. Po wspólnej akcji jutrzejszego sprzątania cmentarza zaplanowano ciepły posiłek.

To już kolejna inicjatywa porządkowania terenów miejscowości z udziałem mieszkańców. – Tym razem zadbamy o pomniki. Zachęcamy do dołączenia się do zadania, którego się podejmujemy. Oprócz dobrego uczynku to również integracja naszego środowiska – mówi sołtys wsi Elwira Wentlant:

– Niegdyś była tu stara kaplica. Obecnie pozostało kilka wiekowych pomników, o które chcemy zadbać i oczyścić teren wokół – zaznacza sołtys Kadłubi:

Dodajmy, że zbiórkę przed jutrzejszym sprzątaniem zaplanowano przy cmentarzu.