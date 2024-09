Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała w poniedziałek (23 września), że w związku z powodzią zaproponuje zmianę przepisów, by ułatwiły one funkcjonowanie placówek oświatowych. Według zapowiedzi, zmianami zajmie się we wtorek Rada Ministrów.

Minister zapytana w Senacie przez PAP, czy są szkoły tak zniszczone przez powódź, że zajęcia w nich nie wrócą w tym roku szkolnym, powiedziała, że odwiedziła w niedzielę dwie miejscowości, w których szkoły były „na tyle zniszczone, że ze wstępnych dopiero szacunków wiadomo, że do budynków zajęcia wrócą najwcześniej późną wiosną”. Nie oznacza to jednak, jak zaznaczyła, że dzieci w ogóle nie będą miały zajęć; będą one organizowane w innych miejscach.

Dodała, że są szkoły, które będą wymagały „naprawdę głębokich prac remontowych”, ale i takie, które po osuszeniu, oczyszczeniu – tak, by spełniały warunki sanitarno-emidemiologiczne – będą ruszały za tydzień lub dwa.

– Z tego, co wiem, są takie placówki, które do końca roku szkolnego będą musiały odbywać zajęcia w innych siedzibach. Tutaj zmieniamy przepisy

– zaznaczyła.

Poinformowała, że jeszcze w poniedziałek odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie dotyczące związanych z powodzią zmian w przepisach.

– Jutro rząd będzie przyjmował zmiany (…), musimy się spotkać i spojrzeć na te przepisy wspólnie

– dodała.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiedział w poniedziałek w Polskim Radiu, że we wtorek RM „przyjmie projekt ustawy o specjalnych działaniach w związku z powodzią”.

Ministra edukacji dopytywana przez dziennikarzy, jakie zmiany zaproponuje, przekazała, że będą dotyczyły „chociażby organizacji zajęć, przesunięć finansowych na żywioły, czy zgód na to np., żeby w placówkach, które muszą organizować zajęcia pod konkretnych adresem, na czas powodzi ten adres mógł być inny”.

Dodała, że „nie są to wielkie sprawy”, a „techniczne przesunięcia”, które mają ułatwić samorządom, organom prowadzącym, dyrektorom szkół funkcjonowanie placówek oświatowych.

Z powodu powodzi zawieszono zajęcia w 243 szkołach, przedszkolach i placówkach edukacyjnych w trzech województwach: dolnośląskim, opolskim i lubuskim – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W poniedziałek cykliczne spotkanie odbędzie zespół kryzysowy kuratorów; mają oni przekazać MEN informację o aktualnej sytuacji szkół na terenach powodziowych.

