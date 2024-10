Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił w czwartek liderki Strajku Kobiet: Martę Lempart, Klementynę Suchanow i Agnieszkę Czerederecką-Fabin. Chodzi o organizację jesienią i zimą 2020 r. tzw. czarnych protestów po wyroku TK ws. aborcji. Niestety nagonka na nas wciąż trwa – stwierdziła Lempart.

Wyrok, który nie jest prawomocny, ogłosił sędzia Tomasz Julian Grochowicz, który przypomniał, że powodem spontanicznych zgromadzeń, które odbywały się w całej Polsce, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. 22 października 2020 r. TK orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

– Nie ma wątpliwości co do tego, że zarówno Marta Lempart, Agnieszka Czerederecka-Fabin, Klementyna Suchanow były twarzami tych zgromadzeń spontanicznych, tych protestów, które odbywały się na ulicy. Jednak nie ma też wątpliwości, że była to mobilizacja kobiet i nie tylko kobiet w ramach okazania sprzeciwu dla restrykcyjnego naruszenia ich praw

– podkreślił w uzasadnieniu sędzia Grochowicz.

Liderki Strajku Kobiet prokuratura oskarżyła o „sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób” oraz spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego w związku z ówczesną pandemią COVID-19.

Odnosząc się do tej sprawy sędzia Grochowicz powiedział, że „kwestia budowania zagrożenia i odpowiedzialności w tym zakresie niewątpliwie miałaby podstawy przy przyjęciu sytuacji, w której można byłoby stwierdzić w jakikolwiek sposób, że osoby biorące udział w tych zgromadzeniach były chore albo przynajmniej były nosicielami wirusa”.

– zaznaczył sędzia.

Lempart została dodatkowo oskarżona o znieważenie policjantów poprzez oplucie ich oraz skierowanie w ich stronę wulgarnych słów, a także o publiczne pochwalanie przestępstw. Inny zarzut wobec Lempart dotyczył jej wypowiedzi w Radiu Zet, z których wynikało, że w ramach protestu trzeba m.in. niszczyć fasady kościołów.

Liderki Strajku Kobiet po ogłoszeniu wyroku przypomniały, że 3 października mija 8 lat od zorganizowania pierwszego Strajku Kobiet.

– Wiem, że powinnam jakoś być bardzo entuzjastyczna, że nie idę do więzienia, natomiast ja tak nie mam, dlatego że ja uważam, że państwo polskie jest mi winne przyzwoitość co najmniej, więc przyjmuję to jako minimum – odrobinę przyzwoitości dzisiaj dostałam w formie tego wyroku

– stwierdziła Lempart, która podziękowała obrońcom za ich pracę w tej sprawie.

Podkreśliła też, że mimo zmiany władzy w Polsce aktywistki wciąż są przesłuchiwane.

– mówiła Lempart.

– zaznaczyła.

– Nie zmieniło się nic, jest tak samo, jak za PiS, mówię to z przykrością (…). Dzisiaj jest dzień, w którym dostałyśmy minimum przyzwoitości, natomiast wygląda to bardzo źle. Wygląda na to, że wszyscy ci, którzy do władzy dostali się dzięki nam, zapomnieli, że może należałoby to zatrzymać, że może ten akt oskarżenia, skoro on był kierowany w ramach decyzji politycznej przez prokuraturę, to może w ramach decyzji politycznej należało go wycofać, a nie po prostu czekać, co się stanie