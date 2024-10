Rosyjscy żołnierze rozstrzelali 16 ukraińskich jeńców w pobliżu wiosek Mykołajiwka i Suchyj Jar w rejonie (powiecie) pokrowskim w obwodzie donieckim; to największy masowy mord popełniony na ukraińskich jeńcach na linii frontu – poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

– czytamy w komunikacie.

Dalsza część tekstu pod postem

– napisano.

W komunikacie podkreślono, że takie działania stanowią cyniczne i rażące naruszenie konwencji genewskich i kwalifikują się jako zbrodnia wojenna. Zgodnie z wytycznymi proceduralnymi Donieckiej Prokuratury Obwodowej wszczęto dochodzenie w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojny w połączeniu z umyślnym zabójstwem.

– stwierdził prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Just received information about a new heinous crime committed by Russia against Ukrainian prisoners of war. In the Pokrovsk sector, the occupying forces allegedly shot dead sixteen surrendering Ukrainians. An investigation has been initiated into this flagrant violation of the… pic.twitter.com/Qc324KbLjH

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) October 1, 2024