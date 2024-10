Kompleks sportowy Arena Żagań rozpoczął już zapisy do tegorocznego Biegu Niepodległości. Organizatorzy poszukują wolontariuszy chcących pomóc w przygotowaniach do tego corocznego wydarzenia.

Przy każdej edycji miasto podczas zabezpieczania logistycznego imprezy korzysta z pomocy społeczników. – Sam dzień biegu to finał pracy i efekt końcowy wysiłku wielu osób. Zachęcamy do dołączenia do naszej ekipy. Stwórzmy razem coś niepowtarzalnego – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

– Grupa mieszkańców miasta od kilku już lat włącza się w tworzenie kolejnych edycji tego biegowego wydarzenia. Zachęcamy innych, aby do nas dołączyli – zaznacza prezes Areny:

Więcej na ten temat znaleźć można w mediach społecznościowych Biegu Niepodległości Żagań.