Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu po powodzi nie mogą korzystać z terenu do rekreacji i zabawy znajdującego się przy placówce. Zlokalizowany kilkanaście metrów od koryta Bobru plac zabaw i plenerowa siłownia zniszczyła wielka woda. Z pomocą przy zebraniu środków na odbudowę przyszli między innymi uczniowie gorzowskiego liceum.

Poziom rzeki podniósł się na tyle, że obecnie wejście na plac stanowi zagrożenie. Mimo, iż woda zeszła pozostało błoto, zagrożenie tężca i uszkodzone instalacje. Uczniowie ośrodka nie mają w tej chwili miejsca do ćwiczeń. Licealiści z Gorzowa Wielkopolskiego zorganizowali Dzień Tosta, a środki ze sprzedaży przekazali na szczytny cel i z myślą o dzieciach z Żagania. Podobne akcje organizowane są także na Podkarpaciu. – Każda cegiełka i empatia, która do nas dociera, to radość. Dziękujemy za okazane serce. Odbudujemy to, co zniszczyła woda. Dla naszych podopiecznych – mówi dyrektorka ośrodka Katarzyna Nowotyńska: