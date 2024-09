W wieku 58 lat zmarł w poniedziałek (30 września) na raka jeden z najlepszych defensorów zawodowej ligi NBA Dikembe Mutombo – poinformowała koszykarska centrala.

Sportowiec, który zmarł w otoczeniu rodziny zmagał się od kilku lat z guzem mózgu.

Mutombo był jednym z najlepszych defensorów w historii NBA i wieloletnim światowym ambasadorem tej dyscypliny.

– Dikembe Mutombo był po prostu większy niż życie

– powiedział komisarz NBA Adam Silver dodając, że na boisku był jednym z najlepszych blokujących rzuty i defensywnych graczy w historii NBA.

W grę i niesienie pomocy potrzebującym włożył całe swoje serce i duszę.

Karierę koszykarską rozpoczął podczas studiów medycznych na Uniwersytecie Georgetown. W drużynie Hoyas występował u boku Alonzo Mourninga, późniejszego rywala z parkietów NBA.

Do NBA trafił w 1991 roku, kiedy to został wybrany w drafcie z 4. numerem przez Denver Nuggets. Spędził tam pięć kolejnych sezonów. W sezonie debiutanckim 1991/1992 zajął drugie miejsce w głosowaniu na debiutanta roku NBA. W ciągu dalszej kariery występował jeszcze w Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks i Houston Rockets.

Jako pierwszy gracz w historii NBA został czterokrotnie uznany za najlepszego obrońcę sezonu.

Urodzony 25 czerwca 1966 w Kinszasie wywodzący się z plemienia Luba Mutombo, na parkietach NBA spędził osiemnaście sezonów.

Mierzący 2 metry wzrostu środkowy z Georgetown był ośmiokrotnym uczestnikiem Meczu Gwiazd, czterokrotnym najlepszym defensywnym graczem roku.

W 2001 roku, pierwszy i ostatni raz w karierze, wystąpił w finałach NBA, grając wówczas w drużynie Philadelphia 76ers.

Jego nazwisko znalazło się w 2015 roku w Galerii Sław NBA. W meczu zdobywał średnio 9,8 punktów i 10,3 zbiórek.

Po zakończeniu kariery, co nastąpiło w 2009 roku, kiedy doznał ciężkiej kontuzji kolana w drugim meczu pierwszej rundy play off przeciwko Portland Trail Blazers, władający dziewięcioma językami koszykarz poświęcił się promowaniu sportowego życia.

Wcześniej w 1997 roku założył Fundację Dikembe Mutombo, której celem była poprawa zdrowia, edukacji i jakości życia mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, z której pochodził.

Wierzył, że koszykówka jest w stanie wywrzeć pozytywny wpływ na społeczności, nie tylko w jego rodzinnym kraju, lecz także na całym kontynencie afrykańskim.