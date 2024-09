Skóra tłusta wytwarza nadmiar sebum, błyszczy się, a ponadto widoczne są na niej rozszerzone pory, które mają tendencję do zatykania się. Na szczęście dzięki odpowiedniej pielęgnacji można poprawić kondycję skóry. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Krok pierwszy – oczyszczanie skóry

Ważna jest odpowiednia rutyna pielęgnacyjna, która obejmuje zarówno oczyszczanie, jak i nawilżanie skóry. Kluczem do sukcesu są właściwie dobrane kosmetyki, które mają naprawdę dobry, naturalny skład. Na początku etapu oczyszczania należy zastosować płyn micelarny, który usunie z twarzy wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia oraz sebum. Następnie warto przemyć skórę zimną wodą, która pobudzi krążenie oraz zapewni jeszcze lepsze przyswajanie składników odżywczych zawartych w kosmetykach. Następnie należy wybrać odpowiedni żel myjący, a więc taki bez dodatku alkoholu. Doskonale sprawdzi się produkt z niacynamidem, który reguluje pracę gruczołów łojowych, zmniejsza wydzielanie sebum, a także zwęża rozszerzone pory . Ponadto niacynamid pozwala utrzymać wysoki poziom nawilżenia skóry. Możecie też zastosować produkty myjące z cynkiem, który usuwa przebarwienia, niweluje podrażnienia skóry, a także wykazuje działanie antybakteryjne. Jeżeli na skórze często pojawiają się niedoskonałości, a do tego występuje efekt ściągnięcia skóry, to wybierzcie żel myjący z aktywnym węglem, który wykazuje właściwości antybakteryjne oraz oczyszczające, jednocześnie działając detoksykująco i sprawiając, że skóra jest jeszcze lepiej oczyszczona z różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Krok drugi – nawilżanie skóry

Niezbędne w pielęgnacji jest też nawilżanie skóry. Koniecznie stosujcie do tego celu kosmetyki z dodatkiem kwasu hialuronowego, który wnika w głębokie warstwy skóry i tworzy na niej film ochronny. Możecie też sięgnąć po produkty z aloesem, który również doskonale nawilża, a ponadto łagodzi podrażnienia. Kolejnym świetnym kosmetykiem jest krem z dodatkiem olejków, takich jak kokosowy czy z gorzkich migdałów. Nawilżenie za pomocą kremu może nie wystarczyć, najlepiej więc wprowadzić podwójne nawilżanie skóry. Do tego celu przyda się serum i krem, zawierające ekstrakt ze skórki granatu czy też masło shea. Na początek aplikujemy serum, które ma bardziej skoncentrowany skład, a po około 15-20 minutach stosujemy krem.

Dieta dla cery tłustej – co jeść, a czego unikać?

Aby poprawić kondycję skóry tłustej, niezbędne jest wprowadzenie właściwej diety. Przede wszystkim trzeba ograniczyć spożywanie produktów zawierających duże ilości cukru, gdyż zwiększa on produkcję sebum. Należy unikać ponadto takich produktów, które są pełne barwników oraz konserwantów. Nadmiar soli w diecie powoduje powstawanie stanów zapalnych i pogarsza kondycję skóry, jednak soli nie można całkowicie wyeliminować z diety, dlatego najlepiej stosować małe ilości. Niewskazane jest spożywanie produktów śmieciowych, a więc zarówno jedzenia fast food, jak i garmażeryjnego. W diecie przeciwdziałającej nadprodukcji sebum musi znaleźć się żywność, która zawiera pełne ziarno oraz dużo warzyw i owoców. Trzeba również wybierać produkty niskotłuszczowe – chudy biały ser oraz białe mięso, np. filet z kurczaka. Nie zapominajcie o piciu odpowiedniej ilości płynów, zarówno wody, jak i świeżo wyciskanych soków.