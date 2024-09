Mobilny Przystanek Historia Przyszłości IPN odwiedzi kolejne 10 miast w całej Polsce, a w każdym z nich zatrzyma się na 3 dni. Jest to przestrzeń zaprojektowana jako interaktywna wystawa, wyposażona w stanowiska z komputerami i urządzeniami VR (wirtualnej rzeczywistości). Prezentowane tam gry i aplikacje Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej dostarczają zabawy, kształtują postawy obywatelskie, poszerzają świadomość historyczną i, co najważniejsze, uczą historii w przystępny, nowoczesny i skuteczny sposób. Do Sławy, w najbliższy weekend, zaprasza Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.