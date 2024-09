Twój lot został anulowany później niż 14 dni przed planowaną datą wylotu, a przewoźnik nie zaproponował żadnego alternatywnego połączenia? Prawdopodobnie masz możliwość uzyskania odszkodowania. Sprawdź, jakie prawa Ci przysługują i co możesz zrobić, aby uzyskać rekompensatę za odwołany lot.

Czym jest odszkodowanie za odwołany lot?

Odszkodowanie za odwołany lot to finansowe zadośćuczynienie regulowane przez przewoźnika. Ma zrekompensować pasażerowi straty poniesione w związku z anulowaniem połączenia. Zwykle przyjmuje formę przelewu bankowego, rzadziej wypłaty gotówki. Niekiedy jest też realizowane za pomocą voucherów lotniczych. Można je wykorzystać do opłacenia kolejnych podróży z daną linią lotniczą. Zwykle przewoźnicy zachęcają do wyboru takiej formy zadośćuczynienia poprzez proponowanie wyższej kwoty odszkodowania. Oznacza to, że voucher może opiewać np. na 125% rekompensaty wypłacanej w formie gotówki lub przelewu. Ostateczna decyzja co do metody wypłaty odszkodowania należy jednak do pasażera.

Ważne! Masz możliwość ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot przez 12 miesięcy od dnia jego planowej realizacji. Po tym czasie roszczenia wynikające z przepisów rozporządzenia WE 261/2004 przedawniają się.

Jak uzyskać odszkodowanie za anulowany lot?

Odszkodowanie za anulowany lot można uzyskać dopiero po przekazaniu pisemnej reklamacji do przewoźnika. Najłatwiej jest złożyć ją przez formularz dostępny na stronie internetowej linii lotniczych. Nie ma również przeciwwskazań, aby wniosek przesłać listownie lub mailowo.

Niezależnie od formy zgłaszania roszczeń w reklamacji należy uwzględnić w niej dane pasażera (imię, nazwisko, numer dokumentu podróży) i szczegóły dotyczące samego lotu (miejsce wylotu i przylotu, numer lotu, numer rezerwacji). W dokumencie trzeba też określić czas trwania opóźnienia.

Ważne! Według art. 5 ust. 3 rozporządzenia WE 261/2004 przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania, o ile udowodni, że anulowanie lotu wynikało z wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć. Mogą to być np. ekstremalne warunki pogodowe czy akty terroryzmu.

Ile może wynosić rekompensata za odwołany lot?

W razie anulowania połączenia linie lotnicze mają obowiązek wypłacić pasażerom odszkodowanie. Wysokość rekompensaty za odwołany lot wynosi od 250 do 600 euro, w zależności od odległości podróży.

Odszkodowanie za odwołany lot może wynosić:

250 euro — w przypadku podróży poniżej 1500 km;

400 euro — przy lotach na odległość 1500-3500 km;

600 euro — jeśli przelot wymaga pokonania powyżej 3500 km.

Dodatkowo przy anulowaniu lotu oraz opóźnieniu trwającym powyżej 5 godzin pasażer ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy za bilety. Ponadto w przypadkach określonych w rozporządzeniu WE 271/2004 przewoźnik powinien zapewnić pasażerom opiekę — darmowe jedzenie i picie oraz możliwość skontaktowania się z rodziną i bliskimi. W szczególnych przypadkach musi ponieść koszty pobytu w hotelu oraz transferu do i z obiektu noclegowego.