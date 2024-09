W rejonie miejscowości Brody doszło do awarii śluzy w przepompowni. „Kilka godzin trwała walka o miejscowość, ale udało się” – powiedział PAP w poniedziałek (23 września) mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. Sytuacja na Odrze koło Nowej Soli jest stabilna.

Przez powiat nowosolski przechodzi fala powodziowa. Poziom Odry w Nowej Soli wynosi 645 centymetrów.

To jest bardzo dobra informacja. – Ostatnia noc minęła na kontroli wałów i na likwidacji przecieków.

W niedzielę około godz. 23 na przepompowni w rejonie miejscowości Brody doszło do awarii śluzy. Woda z Odry zaczęła przedostawać się do zlewni połączonej kanałami z Brodami.

– podał mł. bryg. Kaniak.

Ruszyła walka o zabezpieczenie wycieku.

– powiedział rzecznik strażaków.

W akcji brały udział dwa wojskowe śmigłowce.

– powiedział mł. bryg. Kaniak.

Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że podstawiono autobusy gotowe do ewakuacji mieszkańców, ale nie była ona konieczna.

Na Odrze w Nowej Soli na godz. 5.30 zanotowano wzrost wody o 10 cm. Poziom Odry wynosi tam obecnie 645 cm. Stan alarmowy to 450 cm.

– Doszło do przelewania się wody na skrzyżowaniu ulicy Południowej z Alej Wolności, ale dorzucono tam worków z piaskiem i sytuacja została opanowana

– podał Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody lubuskiego.

Jak podał mł. bryg. Kaniak, sytuacja na Odrze w rejonie Nowej Soli jest stabilna.

– Notujemy zatrzymania wskazania wodomierzy. To wskazuje na to, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z przechodzeniem kulminacyjnej fali powodziowej