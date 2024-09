Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała PAP, że przyjmie mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zajmie miejsce Marcina Kierwińskiego (KO), który zostanie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi.

W piątek (20 września) premier Donald Tusk przekazał, że były szef MSWiA, europoseł Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Premier dodał, że Kierwiński zgodził się zrzec mandatu europosła i wejść w skład rządu.

Pierwsza w kolejności do objęcia mandatu europosła po Kierwińskim jest właśnie Gronkiewicz-Waltz.

Była prezydent stolicy pytana przez PAP czy przyjmie mandat europosła odparła, że najpierw musi zostać zwolniony mandat, który objął Kierwiński. Dopiero potem nowa osoba zajmie jego miejsce – zaznaczyła.

Dopytywana, czy przyjmie mandat posła do PE, gdy zrezygnuje już z niego Kierwińki, Gronkiewicz-Waltz odparła, że tak.

W czerwcowych wyborach do PE Kierwiński zdobył mandat europosła startując z listy KO w okręgu warszawskim (nr 4), uzyskał 143 179 głosów. Oprócz niego, mandaty w tym okręgu z listy KO uzyskali dotychczasowi posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz (137 811 głosów) i Michał Szczerba – 120 667 głosów.

Czwarty wynik na liście KO uzyskała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, na którą głos oddało 94 474 wyborców (7,24 proc.), ale w czerwcu to nie wystarczyło, by dostać się do PE.