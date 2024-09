Wyszanów to malowniczo położona miejscowość w gminie Szlichtyngowa. Barycz wpływa tam do Odry. Z powodu wysokiego stanu rzeka wylała na razie na pobliskie łąki i nieużytki. Ale kiedy do Głogowa przypłynie fala kulminacyjna może dojść do tak zwanej „cofki”. Wtedy Barycz może zalać miejscowości gmin Szlichtyngowa i Wschowa. Mieszkańcy przychodzą nad rzekę i monitorują jej stan.