Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w środę (18 września), że „przewoźnicy transportów humanitarnych o masie powyżej 3,5 t nie będą podlegać opłatom w systemie e -toll”. Dodał, że szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie resortu oraz GITD. Do 24 września nie zostaną wznowione połączenia kolejowe do Czech.

Klimczak podczas posiedzenia sztabu kryzysowego poinformował, że „przewoźnicy transportów humanitarnych o masie powyżej 3,5 t nie będą podlegać opłatom w systemie e-toll”. Dodał, że szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie resortu oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dodał także, że zablokowane są 4 odcinki DK i dwa mosty – w obydwu sytuacjach sytuacja się nie zmieniła.

Wskazał, że w Głuchołazach sprzątana jest droga do mostu w ciągu DK 40 w celu budowy mostu tymczasowego.

– Współpracujemy z wojskiem i Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Jeszcze dziś z okolic Warszawy wyjadą pierwsze transporty z elementami konstrukcji mostu

– dodał minister.

Podkreślił, że utrudnienia dotyczą 3 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, i opolskiego; szczegółowa lista dostępna jest na stronie internetowej ministerstwa.

Klimczak dodał, że jeżeli chodzi o kolej to są 4 linie, po których nie jeżdżą pociągi, a szczegółowa lista jest na stronach internetowych. Poinformował, że w środę przed godz. 18. uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na linii Strzelin – Kłodzko.

Wskazał, że do 24 września nie zostaną wznowione połączenia kolejowe do Czech. Zaznaczył, że istotne ograniczenia ruchu to linia Wrocław-Jelenia Góra. Zwrócił uwagę, że niektóre pociągi są zastąpione autobusami.

– Wyłączone są dworce w Głuchołazach, Kłodzku i Prudniku

– powiedział Klimczak.

Dodał, że dworzec Zebrzydowice został przywrócony do użytkowania i funkcjonuje bez zakłóceń.