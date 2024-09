Elewi, którzy brali udział w trzeciej edycji projektu „Wakacje z wojskiem” i odbywali szkolenie podstawowe w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej złożyli w sobotę w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie) przysięgę wojskową.

Przysięgę na parkingu przed Muzeum Twierdzy Kostrzyn złożyło około 200 elewów, którzy brali udział w trzeciej edycji projektu MON pn. „Wakacje z wojskiem” i odbywali szkolenie podstawowe w międzyrzeckiej brygadzie.

Wydarzenie przebiegło zgodnie z ceremoniałem wojskowym – poinformowała oficer prasowa 17WBZ w Międzyrzeczu kpt. Anna Dominiak.

– Drodzy Elewi. Wybraliście służbę w Wojsku Polskim, co świadczy o waszym patriotyzmie i odwadze. Dziś stajecie się częścią 17 Brygady Zmechanizowanej, nosząc na ramionach jej dumne barwy. Pamiętajcie, że sztandar, który dziś mijacie, to symbol honoru, tradycji i męstwa. Jest to zobowiązanie do wiernej służby Polsce