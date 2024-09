Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej znane jest przede wszystkim z unikatowej kolekcji portretów trumiennych. Zbiory placówki są jednak dużo bardziej bogate i urozmaicone. Ciągle przybywają nowe eksponaty, co jest efektem porozumień, które muzeum podpisało z różnymi instytucjami.

– Właśnie trafiły do nas najnowsze monety wydane przez Narodowy Bank Polski. Dzieje się tak na kanwie umowy podpisanej z NBP przez Alfa Kowalskiego, ówczesnego dyrektora muzeum – mówi dyrektor placówki Andrzej Kirmiel.

Do międzyrzeckiego muzeum trafiły srebrna moneta i banknot przedstawiające Mikołaja Kopernika. Co ciekawe, banknot ma najbardziej zaawansowane na świecie zabezpieczenie. To umieszczone w lewym dolnym rogu zabezpieczenie optyczne z efektem ruchu i głębi oraz obrazem 3D, przedstawiające układ heliocentryczny.