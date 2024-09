Miejska biblioteka publiczna w żarach we współpracy z magistratem oraz żarskim oddziałem PTTK zapraszają dzieci do udziału w grze terenowej. Uczniowie szkół podstawowych poznają legendy związane z miastem, na których oparta będzie zabawa. Spotkanie zaplanowano na 13 września.

Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. – To jest nasz wkład we wspólne działania związane z projektem krzewienia kultury. Zapraszamy więc do nauki poprzez zabawę właśnie. Takie formy poznawania historii regionu cieszą się dużym zainteresowaniem – mówi dyrektor Beata Kłębukowska:

– Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na miejsca związane z dawnymi podaniami. A są one widoczne w naszym mieście – zaznacza Beata Kłębukowska:

Dodajmy, że piątkowa gra miejska rozpocznie się o godzinie 11.00 spod budynku żarskiej książnicy przy ulicy Wrocławskiej.