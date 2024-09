Od dziś mieszkańcy Żagania mogą oddawać swoje głosy na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Wśród zatwierdzonych zadań znalazły się trzy o charakterze inwestycyjnym i kolejne trzy tak zwane miękkie inicjatywy.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną. – Zachęcamy do wspierania pomysłów, które mogą zostać zrealizowane na terenie miasta. Chcemy razem z mieszkańcami tworzyć to, co się tu dzieje – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Każdy może wybrać z tej listy maksymalnie dwa zadania po jednym z kategorii – mówi włodarz miasta:

Dodajmy, że mieszkańcy Żagania mają czas na oddanie swoich głosów do 16 września.