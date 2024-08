Spółka PKP Cargo w restrukturyzacji podpisała z Kolejami Mazowieckimi (KM) list intencyjny w sprawie zatrudniania pracowników PKP Cargo – poinformowało PKP Cargo. Program wsparcia będzie realizowany do końca roku i obejmie do 80 osób w grupach zawodowych, w których KM prowadzi rekrutacje.

W komunikacie wskazano, że podpisany list intencyjny umożliwia rekrutację przez Koleje Mazowieckie w takich zawodach jak: maszynista, dyspozytor, dyżurny ruchu, manewrowy, rewident taboru, ustawiacz, elektromonter oraz elektronik.

Program wsparcia nowego zatrudnienia dla pracowników PKP CARGO S.A. będzie realizowany do końca bieżącego roku i obejmie do 80 osób w grupach zawodowych, w których spółka prowadzi rekrutacje.

„Zarząd PKP Cargo S.A., mając na uwadze dobro pracowników zagrożonych zwolnieniami, cały czas prowadzi rozmowy z podmiotami, które mogłyby być pracodawcą dla zwalnianych pracowników” – podkreśliła spółka w komunikacie.

Paweł Miłek, członek zarządu PKP Cargo cytowany w komunikacie zwrócił uwagę, że jest to jedenasty list intencyjny podpisany przez kolejowego przewoźnika. „Podpisaliśmy już jedenasty list intencyjny umożliwiający pracę dla blisko 2000 pracowników naszej Spółki. (…) Wierzę, że oferty, jakie organizujemy w ramach porozumień, umożliwią zarówno stabilizację finansową, jak również rozwój branżowy” – powiedział.

W ciągu ostatnich miesięcy spółka PKP Cargo podpisała także listy intencyjne dotyczące zatrudniania pracowników kolejowego przewoźnika towarowego m.in. z Polregio, PKP Intercity, PKP PLK, Kolejami Wielkopolskimi, Pesą czy MZA w Warszawie.

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest PKP Cargo. Wtedy też sąd wyznaczył zarządcę, którym jest Izabela Skonieczna-Powałka.

Dzień wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Spółka poinformowała wtedy, że szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia wyniesie ok. 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych sięgną ok. 423,4 mln zł.

Pod koniec maja br. zarząd spółki zdecydował o skierowaniu do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Zaproponował też rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron układu. W czerwcu zaś podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 27 czerwca zdecydował o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Według PKP Cargo trudna sytuacja spółki jest konsekwencją błędów i zaniechań poprzedników. Wskazano, że chodzi szczególnie o tzw. decyzję węglową, która była realizowana w latach 2022-2023.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. została powołana w 2004 r. W ciągu doby uruchamia średnio około 800 pociągów. (PAP)