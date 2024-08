Grillowanie to ulubiony sposób spędzania wolnego czasu większości Polaków. Na działce, w ogrodzie czy nad jeziorem można przyrządzać pyszne potrawy, delektować się ich smakiem, rozmawiać z najbliższymi. Grillować można od wiosny do późnej jesieni, warto korzystać ze wszystkich ciepłych dni. Ważne, aby zapatrzyć się w grill, który pozwoli cieszyć się czasem na świeżym powietrzu. Oferta tego typu urządzeń jest bardzo szeroka. Jakie wybrać? Na co zwrócić uwagę, szukając grilla dla siebie?

Rodzaje grilli ogrodowych

Oferta grilli ogrodowych jest bardzo szeroka, różnią się przede wszystkim sposobem wytwarzania ciepła, a także rozmiarami, estetyką, materiałem, z którego zostały wyprodukowane. Najbardziej typowe rodzaje grilli to: grill elektryczny, grill węglowy, grill gazowy oraz grill betonowy. Czym się wyróżniają? Jakie mają mocne i słabe strony?

Grill elektryczny

To urządzenie, które jest lubiane szczególnie przez panie, ponieważ jest czyste, nie wytwarza dymu i pyłu. Grille tego typu można używać przez cały rok. Po sezonie grillowym można wstawić je do garażu, na taras, a nawet do domu. Potrzebny jest tylko dostęp do prądu, aby cieszyć się smakiem aromatycznych potraw o każdej porze roku. Grill elektryczny jest wygodny w obsłudze. Wystarczy ustawić pożądaną temperaturę, wstawić potrawy i czekać, aż uzyskają pożądaną formę. W ten sposób można przygotowywać mięsa, kiełbasy, warzywa, sery itp. Plusem tych urządzeń jest łatwa pielęgnacja, dzięki powłoce nieprzywierającej łatwo je umyć.

Grill ogrodowy węglowy

To popularne urządzenia, które pozwala cieszyć się aromatycznymi potrawami o zapachu dymu drzewnego. Do rozpalenia wymagają brykietu lub węgla drzewnego, a także czasu. Grille węglowe dostępne są w różnych rozmiarach i cenach, można kupić urządzenia niewielkich rozmiarów, idealne do transportu, jak i duże, nadające się do postawienia w ogrodzie lub na działce. Niektóre grille mają wbudowaną pokrywę, zapewniająca równomierny przepływ ciepła. Dla niektórych osób minusem tego rozwiązania może być długi czas rozpalania, a także zanieczyszczenia, m.in. popiół, które są trudne do usunięcia.

Grill gazowy

To trzeci, popularny rodzaj grilla, który zdobywa coraz więcej amatorów. Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko się nagrzewa i pozwala ustawić potrzebną temperaturę. Grillowanie w ten sposób jest czyste, do rozpalenia nie jest potrzeby węgiel, dlatego nie powstaje popiół. Nowoczesne grille gazowe występują w różnych rozmiarach, można kupić urządzenia mobilne lub większe, które sprawdzą się w ogrodzie. Niektóre urządzenia mają wbudowany blat, pozwalający na ułożenie dań. Nie wszyscy przepadają za daniami przyrządzanymi na grillach gazowych. Potrawy nie mają charakterystycznego dymnego aromatu, co dla niektórych osób może być problemem.

Grill betonowy

To duży grill ogrodowy, który idealnie sprawdzi się na działkach lub w ogrodach. Grille betonowe montowane są na stałe, dlatego warto je wkomponować w odpowiednie miejsce, idealne do rodzinnego spędzania czasu. Mogą stanowić wspaniałą dekorację ogrodu. Grille tego typu to duża inwestycja, dlatego są dobrym wyborem dla osób, które grillują regularnie, uwielbiają ten sposób spędzania czasu. Ciekawą opcją są także grillo-wędzarnie, doskonałe do wędzenia mięs czy ryb.

Jaki grill wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który grill ogrodowy będzie najlepszy. Każdy musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, zastanowić się, jakie potrawy lubi. Dla osób, które nie wyobrażają sobie grillowanie bez dymu, dobrym wyborem będą grille ogrodowe węglowe. To właśnie na ich można uzyskać mięsa i kiełbasy o niezwykłym aromacie, nieporównywalnym do niczego innego. Osoby, które nie chcą tracić czasu na rozpalanie i sprzątanie, powinny rozważyć zakup grilla elektrycznego lub gazowego. W tym pierwszym przypadku należy pamiętać, że konieczny będzie dostęp do źródła prądu, w drugim butla gazowa. Jeżeli ktoś szuka urządzenia całorocznego, najlepiej sprawdzi się grill elektryczny.

Idealny grill – co wziąć pod uwagę?

Grill to urządzenie, które powinno być trwałe, solidne i bezpieczne. Najczęściej poszukiwane są modele, które posłużą więcej niż jeden sezon i pomogą w przygotowywaniu smacznych dań. Na co warto zwrócić uwagę?

Wysoka jakość materiałów – główne elementy grilla, czyli obudowa i ruszt powinny być wykonane z trwałych, odpornych na uszkodzenia i wysokiej temperatury materiałów. Sprawdzi się żeliwo, stal nierdzewna lub stal pokryta porcelaną, a w przypadku uchwytów dobre będzie aluminium.

Stabilność – urządzenia powinny być stabilne, zapewniające bezpieczeństwo. Warto zwrócić uwagę na ilości nóg, sposób montażu, a także możliwość regulacji.

Łatwość transportu – osoby, które planują grillowanie poza domem, powinny wybrać grill składany lub o niewielkim rozmiarze. Dobrą opcją są także kółka, umożliwiające łatwe przestawienie urządzenia.

Łatwość czyszczenia – po każdym użyciu grill należy wyczyścić. Warto sprawdzić, czy części można łatwo zdjąć, a także czy nadają się do mycia w zmywarkach.

Grill ogrodowy to urządzenie, bez którego ciężko wyobrazić sobie ciepłe dni. Wspólne grillowanie zbliża, zachęca do rozmowy i zapewnia niezapomniane doznania kulinarne. Warto sprawdzić ofertę i wybrać urządzenie, które spełni wszystkie potrzeby.