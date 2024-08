Samorządy wspomagają parafie, które remontują zabytkowe obiekty sakralne. Pomoc ma charakter doradczy, ale także administracyjny, a nawet finansowy. Rządowe programy są bowiem niekiedy nakierowane na remonty świątyń, a pieniądze na ten cel przechodzą przez samorządy. Tak jest również w gminie Torzym, która dokłada trochę pieniędzy ze swojego budżetu na ten cel.

– Mamy trzy parafie na terenie gminy i wszystkie one poprzez samorząd złożyły wnioski do Krajowego Planu Odbudowy Zabytków – informuje Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrz Torzymia.

Także w Prześlicach kwota przeznaczona na remont to 500 tysięcy złotych. Za te pieniądze będą nowe elewacje, usunięte zostanie zawilgocenie i uzupełnione ubytki w fundamentach. Na remont czeka także kościół w Pniowie, ale tu trwa dopiero przygotowanie do ogłoszenia zamówienia publicznego. Parafia będzie miała do wykorzystania na remont 460 tysięcy złotych.