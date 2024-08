Gmina Babimost zachęca mieszkańców do wymiany pokrycia dachu jeżeli jest zrobiony z azbestu. To wszystko za sprawą strategii rozwoju regionalnego do którego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych przystąpił Babimost wraz z ośmioma innymi gminami.

O szczegółach burmistrz Babimostu Zbigniew Woziński:

Na wymianę azbestu gmina ma 239 tys. zł