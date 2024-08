Z danych MZ wynika, że liczba szpitali, w których odebrano porody, zmniejszyła się z 397 w 2017 r. do 332 w 2023 r. Natomiast w 2023 r. w blisko 11 proc. miejsc przeprowadzono poniżej 400 porodów. Resort zdrowia podkreśla, że oznacza, to iż utrzymuje się znaczna liczba oddziałów położniczych, w których liczba porodów nie spełnia wytycznych konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i neonatologii .

– Jednym z rozwiązań są domy narodzin. To miejsca wyposażone w niezbędny sprzęt, w których pracują położne. Jest to inna forma porodu domowego. W domach narodzin mogą rodzić zdrowe kobiety w ciąży fizjologicznej. Natomiast w sytuacji, kiedy potrzebna jest pomoc lekarza specjalisty, kobieta powinna być przetransportowana do szpitala o drugim stopniu referencyjności. I takie rozwiązania są w innych krajach, na przykład w Niemczech

– Zdaję sobie sprawę z tego, że potrzebna jest reforma związana z organizacją opieki okołoporodowej ze względu na sytuację demograficzną. Natomiast należy wziąć pod uwagę kontekst społeczny. Przez blisko 10 ostatnich lat Polska pod względem praw reprodukcyjnych była i nadal jest krajem dość opresyjnym, co oznacza, że kobiety nie mogą podejmować swobodnie decyzji dotyczących ich zdrowia. Zamiast tworzyć przyjazną politykę zdrowotną dla kobiet, zmieniamy jej organizację, zamykając porodówki. To budzi niepokój. Zanim coś kobietom się odbierze, do czego jesteśmy przyzwyczajone, myślę, że warto zapytać o to, czego by potrzebowały

W piątek (9 sierpnia) Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt, który jest częścią zapowiadanej reformy szpitalnictwa. Zakłada on m.in. zmianę zasad kwalifikowania szpitali do tzw. sieci i ich konsolidację. W przypadku profilu położnictwo i ginekologia do zakwalifikowania do sieci szpitali miałaby decydować minimalna liczba odebranych porodów, wstępnie określona przez resort zdrowia na około 400 rocznie.

2. Politycy PiS zaapelowali o niezamykanie porodówki w Nowym Mieście Lubawskim

Politycy PiS zorganizowali w piątek (23 sierpnia) konferencję przed szpitalem w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie zamykany jest oddział położniczy. Przekonywali, że może to dotyczyć również innych porodówek w kraju. „Protestujemy zdecydowanie przeciwko temu” – mówił były premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej przed nowomiejskim szpitalem Morawiecki powiedział, że władze i ministerstwo zdrowia chcą zabrać porodówkę z Nowego Miasta Lubawskiego. Jak podkreślał, istnienie tego oddziału jest ważne nie tylko dla rodzących się tutaj dzieci i ich matek, ale są to także miejsca pracy położnych.

Zaznaczył, że w pobliskiej miejscowości Gródki tworzony jest od paru lat kompleks szkolenia pielęgniarek i położnych, dzięki czemu nowomiejski szpital miałby nowe kadry medyczne. W jego ocenie, likwidacja porodówki doprowadzi do tego, że najbliższy taki oddział będzie oddalony – jak mówił – o 26 albo jakieś 40 km.

– Jak mają rozwijać się, jak mają odżyć, jak mają ożyć miasta, takie jak Nowe Miasto Lubawskie, jeżeli zabiera się szpitale, jeżeli zabiera się z takich miast oddziały w szpitalach, tak jak tutaj. Jak mają tutaj być nowe miejsca pracy tworzone, pojawiać się nowi mieszkańcy?

– pytał Morawiecki.

– To nie jest dobry kierunek, protestujemy zdecydowanie przeciwko temu

– oświadczył.

Zwracając się do rządzących w Warszawie – premiera Donalda Tuska i minister zdrowia Izabeli Leszczyny – Morawiecki podkreślał, że ich decyzje dotyczą życia mieszkańców i dzieci, które się tutaj rodzą.

Poseł Robert Gontarz (PiS) mówił, że jest to ostatni głos wołania o zmianę decyzji w sprawie likwidacji oddziału, skierowany przed wszystkim do władz samorządowych. Przekonywał, że to nie dotyczy jedynie tej miejscowości, bo – jego zdaniem – w ministerstwie zdrowia trwają prace „dotyczące zamykania oddziałów porodowych w całej Polsce„.

Według niego w woj. warmińsko-mazurskim może to dotyczyć chociażby porodówek w Iławie, Ostródzie i Bartoszycach. Jak mówił, przykład Nowego Miasta Lubawskiego pokazuje, że nie jest to pieśń przyszłości, ale już się to dzieje.

– Jeśli ten błędny, czarny scenariusz, który jest opracowywany w Ministerstwie Zdrowia i który ma polegać na tym, że te porodówki, w których rodzi się poniżej 400 dzieci w ciągu roku, zostanie wdrożony w życie, będzie to oznaczało zamykanie porodówek w całej Polsce

– stwierdził Gontarz.

Gontarz nawiązał w ten sposób do skierowanego do konsultacji publicznych 9 sierpnia projektu nowelizacji ustawy, który jest częścią zapowiadanej reformy szpitalnictwa. Zakłada on m.in. zmianę zasad kwalifikowania szpitali do tzw. sieci i ich konsolidację. W przypadku profilu położnictwo i ginekologia do zakwalifikowania do sieci szpitali miałaby decydować minimalna liczba odebranych porodów, wstępnie określona przez resort zdrowia na około 400 rocznie.

Konferencji polityków PiS przysłuchiwali się m.in. pracownicy szpitala i lokalni samorządowcy. Starosta nowomiejski Edward Żuralski podkreślał, że szpital dobrze funkcjonuje, ale przekształcenia są niezbędne, bo sytuacja finansowa jest trudna i straty sięgają 16 mln zł plus odsetki.

– Naprawdę nie chciałbym tutaj uprawiać polityki

– mówił.

Z kolei poseł Zbigniew Ziejewski (PSL) przypomniał, że w ciągu ostatnich ośmiu lat, czyli za rządów PiS, w woj. warmińsko-mazurskim zamknięto oddziały położnicze w Braniewie, Morągu, Węgorzewie, Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim i Gołdapi.

Oddział położniczy w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim kończy działalność 31 sierpnia. Placówka podała, że pacjentki planujące poród po 24 sierpnia mają zgłaszać się do innych oddziałów. Dwie najbliższe porodówki znajdują się w szpitalach w Iławie (22 km) i Brodnicy (25 km).

Dyrektor nowomiejskiego szpitala Michał Kamiński powiedział PAP, że o zamknięciu porodówki zdecydowały głównie czynniki ekonomiczne i demograficzne, a także problemy z kadrą lekarską na oddziale. Jak zaznaczył, taką decyzję podjęto wcześniej i nie miał na nią wpływu projekt ustawy dotyczący zmian w szpitalnictwie i kryteriów kwalifikacji do tzw. sieci szpitali.

– W naszym szpitalu z roku na rok zmniejsza się liczba porodów. W związku z tym pojawiają się potężne problemy finansowe, dlatego, że zabezpieczenie oddziału położniczego i noworodkowego odbywa się w trybie całodobowym. Dochodziło do takich sytuacji, że np. był jeden poród na weekend, a obsada kilku osób w trybie 24-godzinnym, więc to generowało potężne koszty

– wyjaśnił.

Pozostanie natomiast oddział ginekologiczny, który ma poszerzyć ofertę zabiegów i funkcjonować na zasadach tzw. hospitalizacji planowej. Ponadto szpital chce dostosować świadczenia do potrzeb osób starszych, tym opieki geriatrycznej.

Jak przekazało PAP Ministerstwo Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczący zmian w szpitalnictwie, który został skierowany do konsultacji publicznych 9 sierpnia, nie przesądza o tym, jaka liczba szpitali z oddziałami zabiegowymi, czy też szpitali położniczych spełni kryteria kwalifikacji do tzw. sieci szpitali na nowych zasadach.

Według resortu ostateczne, szczegółowe kryteria kwalifikacji dla oddziałów zabiegowych i położniczych znajdą się w rozporządzeniu – po przeprowadzeniu dodatkowych analiz i szerokich konsultacji, z uwzględnieniem potrzeby właściwego zabezpieczenia świadczeń zabiegowych na danym obszarze.

Jak przypomniało MZ, w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. W ubiegłym roku urodziło się ich 272 tys.

– Pracujemy nad dostosowaniem oferty szpitali do potrzeb danej społeczności. NFZ ma uwzględniać również kryterium geograficzne i będzie podpisywać kontrakty z tymi oddziałami położniczymi, które zabezpieczają tereny odległe od innych szpitali. Jeśli z planu zakupu świadczeń dla województwa będzie wynikało, że na danym obszarze jakieś świadczenia szpitalne będą niewystarczająco zabezpieczone, odbędą się uzupełniające postępowania o zawarcie umów z NFZ – na ogólnych zasadach (konkursu ofert/rokowań)

– wskazało biuro komunikacji MZ w informacji przekazanej PAP.

Jak zaznaczono, opłacalność funkcjonowania danego oddziału jest tylko jednym z czynników branych pod uwagę.

– Trzeba jednak pamiętać, że oddziały z małą liczbą porodów nie są bezpieczne, zarówno dla rodzących, jak i dzieci

– oceniło MZ.

Resort przekazał też, że planowane zmiany mają zmniejszyć obciążenia finansowe szpitali, jednocześnie zabezpieczając potrzeby i zdrowie pacjentów.

– Wszystkie podmioty zainteresowane zmianami mogą wysyłać nam swoje propozycje zmian, które będziemy analizować

– zapewniło MZ, przypominając, że nowa organizacja sieci planowana jest w połowie 2027 r.