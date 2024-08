– Dziękuje za zrozumienie tych działań, nie są one w żaden sposób wymierzone w Indie czy obywateli indyjskich

Tusk wyraził przekonanie, że dobre efekty przyniesie również współpraca w kwestii transformacji energetycznej. Premier dziękował ponadto za ofertę współpracy w dziedzinie produktów spożywczych i rolnych. Poinformował przy tym, że doszli do porozumienia, iż można zwiększyć obecność polskich produktów na rynkach indyjskich oraz produktów indyjskich na rynku polskim.

Zapewnił, że cieszy się na ofertę bliskiej współpracy w przemyśle obronnym, w tym również jeśli chodzi o możliwości wykorzystywania najnowocześniejszej technologii. Przypomniał też, że Indie są światowym liderem w dziedzinie AI. W tym kontekście szef polskiego rządu dziękował za zaproszenie dla Polaków, polskich firm i naukowców do Indii.

– Chcemy wzrostu wymiany handlowej między Polską a Indiami i to w bardzo różnych wymiarach. Nieprzypadkowo rozmawialiśmy o intensyfikacji naszej współpracy jeśli chodzi o przemysł obronny

Chcemy wzrostu wymiany handlowej między Polską a Indiami i to w bardzo różnych wymiarach; nieprzypadkowo rozmawialiśmy z premierem Indii o intensyfikacji naszej współpracy w zakresie przemysłu obronnego – mówił w czwartek premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem indyjskiego rządu Narendrą Modim.

Premier zaznaczył, że historia nauczyła oba narody jak ważne jest „szanowanie reguł, granic, integralności terytorialnej, suwerenności państw, rządów prawa”. Wskazywał, że cały świat podziwia Indie za „niezmiennie demokratyczny charakter rządów”, co – jak zauważył – nie jest czymś powszechnym w tamtej części świata.

– Co do tej wizyty wszyscy mamy przekonanie, że może mieć też historyczny charakter

Dodał, że on i szef rządu Indii wyjaśnili swe stanowiska w sprawach, które „emocjonują dziś cały świat”.

– Nie chodzi tylko o słowa. Za tym kryje się nasza determinacja i gotowość do współpracy na bardzo wielu polach

Tusk zaznaczył, że Polska i Indie wyniosły swoje relacje do poziomu partnerstwa strategicznego.

Ponadto Modi oświadczył, że mobilności pracowników ma sprzyjać uzgodnione porozumienie w sprawie zabezpieczenia społecznego. Z kolei – jak mówił – polska tradycja studiów indologicznych, zainteresowanie kulturą, językiem, cywilizacją Indii, to „silny fundament dalszej współpracy”, której przejawem ma być zapowiedziany program wymiany młodzieży. Program, ustanowiony dla upamiętnienia maharadży Jama Saheba z Nawangaru, ma co roku objąć 20 osób.

Nawiązując do rozpoczynającej się w styczniu 2025 r. polskiej prezydencji w UE wyraził przekonanie, że „wsparciem Polski Indiom uda się wzmocnić relacje z całą UE”. Modi powiedział, że „Indie i Polska zawsze koordynowały stanowiska na forach międzynarodowych”; wyraził też przekonanie, że obecne wyzwania wymagają reform ONZ i innych instytucji międzynarodowych.

Stwierdził, że „kraje jak Polska czy Indie, które wierzą w człowieczeństwo, muszą zacieśniać współpracę” w zapobieganiu terroryzmowi; inny obszar kooperacji to przeciwdziałanie zmianom klimatu.

– Z tej okazji postanowiliśmy podnieść nasze relacje do poziomu partnerstwa strategicznego. Relacje między Indiami i Polska opierają się na wspólnych wartościach takich jak demokracja i praworządność

– Dzisiejszy dzień ma szczególne znaczenie dla naszych wzajemnych relacji. Indyjski premier składa wizytę w Polsce po raz pierwszy od 45 lat. Mam szczęście, że przyjeżdżam z tą wizyta i to na początku mojej trzeciej kadencji

Polska i Indie świętują 70. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych. Z tej okazji postanowiliśmy podnieść nasze relacje do poziomu partnerstwa strategicznego – powiedział w czwartek premier Indii Narendra Modi po spotkaniu z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem.

4. Bonikowska: strategiczne partnerstwo Polski i Indii podwyższy rangę stosunków dwustronnych

Strategiczne partnerstwo Polski i Indii podwyższy rangę naszych stosunków i wypełni je treścią, m.in. poprzez nasilenie współpracy gospodarczej, inwestycje, rozwój wymiany naukowej i kulturalnej; zawarcie takiej umowy powinno być efektem wizyty premiera Indii – uważa prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

W środę po południu (21 sierpnia) do Warszawy przybył premier Indii Narendra Modi. W czwartek spotyka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, będzie też rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiceszef MSZ Władysław T. Bartoszewski poinformował w środę o zamiarze Polski zawarcia partnerstwa strategicznego z Indiami, czyli porozumienia obejmującego „kontakty polityczne, biznesowe, naukowe oraz w sferze kultury”.

– Podpisanie strategicznego partnerstwa oznacza podwyższenie rangi naszych stosunków i wypełnienia ich treścią, m.in. poprzez intensyfikację współpracy gospodarczej, inwestycje, rozwój wymiany naukowej, akademickiej i kulturalnej. Dziś to wszystko się dzieje, ale w niewielkiej skali. Potencjał Indii jest ogromny, tak jak one same

– powiedziała PAP Bonikowska.

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych zaznaczyła, że zawarcie umowy o partnerstwie strategicznym powinno być bezpośrednim efektem wizyty premiera Indii w Polsce.

Bonikowska przypomniała, że Unia Europejska ma strategiczne partnerstwo z Indiami od 2004 roku, zatem, jej zdaniem, „objęcie przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r. sprzyja nawiązaniu bilateralnego strategicznego partnerstwa Polska-Indie”.

– Przypomnę jednocześnie, że Polska ma strategiczne partnerstwo z Chinami od 2011 roku, więc nawet dla wyrównania przydałoby się mieć je też z Indiami

– zaznaczyła.

Zwracają uwagę, że to pierwsza od 45 lat wizyta w Polsce premiera Indii, Bonikowska stwierdziła, że Warszawa „dostrzegała wzrost znaczenia Azji, ale w ostatnich dwóch dekadach była skoncentrowana na Chinach, Indie z kolei rozwijały swe historyczne związki z Europą Zachodnią, zwłaszcza z Wielką Brytanią, ale także z Francją, Portugalią czy Holandią”.

– W ostatnich latach Nowe Delhi pogłębiło relacje także m.in. z Włochami i Grecją. Kontakty z Polską były poprawne, ale niezbyt intensywne” – stwierdziła Bonikowska. Wizyta premiera Modiego – podkreśliła – daje szansę na nowe otwarcie w polsko-indyjskich stosunkach, a spotkanie przedstawicieli polskich władz z szefem rządu Indii może być przełomowe i mieć ogromne znaczenie dla bilateralnych relacji. „Zobaczymy jednak, jak zostanie ono wykorzystane przez rządy obu krajów

– dodała prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

„The Times of India” zapowiedział w środę, że jednym z tematów czwartkowych rozmów premiera Modiego w Warszawie ma być wzmocnienie współpracy między w sektorze opieki zdrowotnej i IT. Indyjskie media piszą, że „Polska zmaga się z niedoborem ok. 25 tys. lekarzy oraz specjalistów i w związku z tym polski rząd chce przyciągnąć indyjskich lekarzy i pracowników służby zdrowia, oferując im możliwość pracy w kraju pod warunkiem nauczenia się języka polskiego i zdania niezbędnych egzaminów”.

– Ponadto Polska postrzega Indie jako kluczowego partnera w sektorze IT, mając nadzieję na zacieśnienie więzi między polskimi i indyjskimi firmami

– pisze „The Times of India”.

Po czwartkowych spotkaniach w Warszawie, w piątek premier Modi spotka się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.