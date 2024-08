Od środowego popołudnia (21 sierpnia) mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą mogą korzystać z nowej, krytej pływali. Jej budowa rozpoczęła się w 2021 r. i kosztowała prawie 32 mln zł – poinformowała Agnieszka Żurawska-Tatała z Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.

Pierwsza kryta pływalnia w mieście, przy ul. Fabrycznej, ma powierzchnię ponad 2,1 tys. mkw. wyposażoną w 6-torowy basen główny o wymiarach 15,5 x 25,05 m, basen do nauki pływania wraz z basenem rekreacyjnym ze zjeżdżalnią oraz brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 123 mkw.

W środę (21 sierpnia), krótko po uroczystym otwarciu z udziałem m.in. wojewody Marka Cebuli, marszałka woj. lubuskiego Marcina Jabłońskiego i władz Kostrzyna nad Odrą, nowy obiekt sportowo-rekreacyjny był dostępny dla mieszkańców.

– Otwarcie krytej pływalni to ważny krok w kierunku podniesienia jakości życia mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Jestem przekonany, że to nowoczesne miejsce rekreacji i sportu stanie się ulubioną przestrzenią do aktywnego wypoczynku dla wszystkich pokoleń

– powiedział PAP burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt.

W budynku znajduje się strefa saun, obejmująca saunę fińską, parową oraz saunę infrared. Oprócz tego jest część szatniowo-sanitarna, zaplecze socjalne i część administracyjna.

– Na naukę pływania w nowym basenie nasz samorząd uzyskał dofinansowanie z ministerialnego programu Umiem pływać. Dzięki temu 100 uczniów z klas trzecich kostrzyńskich szkół podstawowych będzie od września miało lekcje pływania

– powiedziała Agnieszka Żurawska-Tatała.

W dni pracujące pływalnia będzie czynna od godz. 6:30 do 21, a w weekendy od 8 do 20. Cennik można znaleźć na stronie internetowej miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą >>https://basenkostrzyn.pl<<. To ta miejska instytucja jest zarządcą pływalni.

– Tego typu obiekt daje mieszkańcom miasta nowe możliwości uprawiania sportu i rekreacji. Chcemy, by było to popularne miejsce wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, o co będziemy zabiegać przygotowując ciekawą ofertę różnego typu zajęć dla gości naszej pływalni

– powiedział PAP dyr. MOSiR w Kostrzynie nad Odrą Zygmunt Mendelski.

Na realizację inwestycji miasto uzyskało ponad 5,6 mln zł dofinansowania z programu Sportowa Polska ministerstwa sportu i turystyki. Pływalnię wybudowała firma Moris Polska Sp. z o.o.