Rusza interdyscyplinarny festiwal muzyki i sztuki Y – Festival of Sound and Arts Żagań 2024. Od dziś do niedzieli na uczestników czeka ciekawy program. Organizatorzy zapraszają między innymi do udziału w warsztatach teatralnych.

Cykl zajęć związanych z teatrem rozpoczyna się dzisiejszego popołudnia. – Zachęcamy do uczestnictwa. Naprawdę warto, bowiem spotkania poprowadzi doświadczony gość. Zwieńczeniem warsztatów będzie występ uczestników, którzy zaprezentują się szerszej publiczności – mówi współorganizatorka festiwalu Estera Parker:

– Szczegółowy harmonogram wszystkich warsztatów oraz pozostałych wydarzeń można znaleźć na specjalnie stworzonej stronie festiwalowej – zaznacza Estera Parker:

Początek dzisiejszych warsztatów teatralnych zaplanowano na godzinę 17.00.