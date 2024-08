Ponad 97,7 mln zł dotacji w ramach II naboru Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie przyznał Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Pieniądze trafią do 25 lubuskich gmin.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. To przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. W ramach drugiej edycji programu pieniądze zostały przeznaczone dla wspólnot mieszkaniowych liczących od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Trafią również do najemców lokali będących własnością gmin.

Pieniądze będą wsparciem dla 583 lokali mieszkalnych oraz 479 budynków wspólnot mieszkaniowych.

– Blisko 100 mln zł dotacji na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w przyszłości przyniesie efekt w postaci poprawy jakości powietrza w regionie. Dzięki tym środkom, setki rodzin w województwie lubuskim będą mogły cieszyć się cieplejszymi i bardziej energooszczędnymi domami, a my wszyscy zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i poprawą naszego środowiska

– powiedział Mirosław Glaz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Program realizowany jest w latach 2022–2026, a beneficjenci końcowi mogą kwalifikować koszty do 31 grudnia 2025 r.