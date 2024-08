Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. gospodarstwa domowe, które spełniają kryteria dochodowe, mogą składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Wsparcie wyniesie od 300 do 1200 zł – przypomina ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

– Rząd zadbał, aby rachunki za energię były na akceptowalnym poziomie w trudnej sytuacji. Nasi poprzednicy w budżecie nie zostawili na ten cel nawet złotówki. Naszym celem jest ochrona obywatelek i obywateli, dlatego mamy niższą cenę maksymalną dla prądu oraz bon energetyczny. Bon to nasze narzędzie do walki z ubóstwem energetycznym

– dodaje szefowa MKiŚ.

Czym jest bon energetyczny?

– Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, które przewiduje nowelizacja ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Wsparcie jest przeznaczone dla około 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Komu przysługuje bon energetyczny?

– Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu, jeśli jego miesięczne dochody nie przekraczają:

– 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

– 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Od czego zależy wysokość bonu i ile można otrzymać?

– Wysokość bonu zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym:

– 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,

– 400 zł dla 2-3 osobowych,

– 500 zł dla 4-5 osobowych,

– 600 zł dla 6-osobowych i większych.

Wysokość bonu energetycznego jest zależna także od głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego. Gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/ bojler elektryczny), przysługuje bon energetyczny w podwyższonej wysokości. Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Wysokość bonu energetycznego w podwyższonej kwocie będzie wynosić:

– 600 zł – gospodarstw domowemu jednoosobowemu;

– 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

– 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

– 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Zasada “złotówka za złotówkę”

– Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Kiedy złożyć wniosek?

– Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny?

– Wnioski można składać:

– stacjonarnie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania – wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie gov.pl, poprzez platformę ePUAP,

przez aplikację mObywatel.

– Zachęcamy do składania wniosków o bon energetyczny online – to szybkie i wygodne rozwiązanie. Korzystając z aplikacji mObywatel, można załatwić w kilku prostych krokach, przygotowaliśmy też dokładny opis, jakie informacje i dokumenty trzeba przygotować, aby samo składanie wniosku było płynne – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny online?

– Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie bonu energetycznego należy przygotować:

– login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy.

– dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, czyli: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL, adres gospodarstwa domowego,

– dane kontaktowe – należy podać: adres e-mail – w przypadku chęci otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania pocztą elektroniczną, numer telefonu – do kontaktu z urzędem,

– numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który mają zostać przekazane środki.

– dokumenty potwierdzające podane informacje (opcjonalnie).

W przypadku składania wniosku w aplikacji mobilnej mObywatel 2.0, usługa Bon energetyczny umożliwia szybsze złożenie wniosku, ponieważ częściowo wypełnia dane do wniosku automatycznie.

Jak złożyć wniosek w aplikacji mObywatel krok po kroku?

– Aplikację mObywatel należy uruchomić i zalogować się do niej.

– Na ekranie startowym, w sekcji Usługi, należy nacisnąć Bon energetyczny. W przypadku braku ikony tej usługi, należy nacisnąć Wszystkie, a następnie wybrać Bon energetyczny z listy.

– Należy sprawdzić poprawność automatycznie uzupełnionych rubryk.

– Pozostałe pola należy wypełnić.

– Należy postępować zgodnie z instrukcją.

Nową usługę w aplikacji mObywatel można zobaczyć na ekranie głównym aplikacji lub w zakładce Usługi. Jest to uzależnione od tego, czy stosowana jest personalizacja ekranu głównego, czyli własny układ ikon i dobór usług w głównym widoku aplikacji.