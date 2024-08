Do połowy sierpnia na lubuskich drogach doszło do 87 wypadków, zginęło 12 osób, a 93 zostały ranne. Pod względem bezpieczeństwa ten rok jest podobny do poprzedniego, choć więcej jest pijanych kierowców – informuje młodszy inspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

Rocznie w Polsce dochodzi do około 20 tys. wypadków samochodowych. W prawie 2 tys. z nich kierowcy byli po spożyciu alkoholu. Tyle samo osób ginie na polskich drogach.

Dziś w audycji Studia Reporterów Kukułcza 1 wrócimy do dwóch tragicznych zdarzeń: wypadku Mariusza K., który spowodował go pod wypływem alkoholu oraz śmierci 15-letniej Beaty:

Jakie regulacje prawne wprowadzić aby nasze drogi były bezpieczniejsze? Edukacja, wyższe mandaty czy dodatkowe badania lekarskie dla kierowców?

O tym już dziś w reportażu „Jak zapomnieć?” Marzeny Wróbel-Szały. Studio Reporterów Kukułcza 1 po godz. 14. Prowadzenie audycji Grażyna Walkowiak.