Znajdujący się na żagańskim bulwarze nad Bobrem skatepark cieszy się dużą popularnością wśród najmłodszych mieszkańców. Tym razem w miejscu tym przeprowadzono drugą edycję Skate Jam czyli popisów akrobacji na hulajnodze. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Swoje umiejętności zaprezentowało osiemnastu młodych ludzi, których połączyła wspólna pasja. Najmłodszy z nich to jedenastolatek, zaś najstarszy osiągnął już pełnoletność. Oczywiście każdy z nich bez wyjątku miał na głowie kask, a ewentualne upadki zabezpieczały również nakolanniki. Wykonywane triki na hulajnodze za każdym razem prowokowały do okrzyków podziwu i braw publiczności, która dopisała w sobotnie popołudnie. Jak mówią sami uczestnicy jest to świetny sposób na aktywność. – Uczymy się też od siebie nawzajem i razem spędzamy wolny czas – dodają żaganianie

Warto wspomnieć, że każdy z tych młodych ludzi otrzymał na zakończenie nagrodę ufundowaną przez organizatorów i wspierających Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.