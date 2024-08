Do pięciu lat więzienia grozi 38-latkowi, który najpierw nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a potem próbował uciec policjantom. Pościg za nim miał miejsce w środowy wieczór w pobliżu Gorzowa Wlkp. – poinformowała w czwartek (15 sierpnia) asp. Ewelina Banaszek z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

– 38-latek próbował uniknąć zatrzymania, gdyż miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu. Do tego posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Po wytrzeźwieniu usłyszy kilka poważnych zarzutów

– powiedziała asp. Banaszek.

Do pościgu doszło w środę, po godz. 19. Policjanci chcieli zatrzymać kierowcę audi do kontroli w podgorzowskim Karninie, gdyż otrzymali sygnał, że jedzie całą szerokością drogi. Po namierzeniu wskazanego w zgłoszeniu auta, dali jego kierowcy sygnały do zatrzymania się, ten jednak przyspieszył i zaczął uciekać. Pościg zakończył się na leśnej drodze.