Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny po siedmiu latach odszedł z Juventusu Turyn. „Kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron” – poinformował w środę (14 sierpnia) klub włoskiej ekstraklasy.

Juventus zamieścił na swojej stronie wiele zdjęć 34-letniego Szczęsnego i poświęcił mu sporo ciepłych słów.

– Rozegrał w koszulce Juventusu 252 meczów, z czego 200 w Serie A. To oznacza, że stał się siódmym zagranicznym zawodnikiem, który przekroczył liczbę 200 występów w naszych barwach. +Tek+ (tak nazywano go w Juventusie – PAP) zachował 100 razy czyste konto, obronił dziewięć rzutów karnych i miał imponujący współczynnik wszystkich obronionych strzałów na poziomie 73 procent, co plasowało go na pierwszym miejscu w Serie A w tej kategorii od czasu przybycia do Turynu