Polscy siatkarze oraz pięściarka Julia Szeremeta wystąpią w sobotę w rywalizacji o złote medale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podobnie jak oszczepniczka Maria Andrejczyk, która awansowała z najlepszym wynikiem eliminacji. Swoich szans poszukają kajakarki, zapaśnicy, pięcioboiści.

Polscy siatkarze liczą na powtórzenie sukcesu z 1976 roku, kiedy wywalczyli złoto igrzysk w Montrealu. Wówczas pokonali w finale reprezentację ZSRR, a w sobotę o godzinie 13 zmierzą się z niesionymi dopingiem lokalnych kibiców Francją.

– Wygraliśmy z Włochami w Rzymie w zeszłym sezonie. Myślę, że moi zawodnicy mają w sobie tę pewność siebie, spokój i doświadczenie gry w trudnych meczach. Będzie głośno, będzie trudno, ale to finał

– podkreślił trener Nikola Grbic, który w 2000 roku w Sydney doprowadził reprezentację Jugosławii do złotego medalu.

Biało-czerwoni są w Paryżu trapieni kontuzjami. W półfinale z powodu bólu pleców z boiska zszedł Marcin Janusz, u którego problem zaczął się jeszcze przed wcześniejszym spotkaniem ze Słowenią. W piątek rozgrywający nie trenował z zespołem. W ostatnich zajęciach przed finałem brał natomiast udział libero Paweł Zatorski, który w starciu z Amerykanami doznał urazu barku.

– Po spotkaniu ze Słowenią Marcin czuł się bardzo dobrze, ale następnego dnia już miał problem. Zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy, żeby mógł być z nami na boisku. Paweł czuje się lepiej niż dwa dni temu i niż dzień wcześniej. Nie będzie w stu procentach gotowy, ale będzie ok

– poinformował Grbic.

Mecz o brązowy medal rozegrano w piątek. Pokonani przez biało-czerwonych Amerykanie wygrali w nim z Włochami 3:0.

Startująca w kat. 57 kg Szeremeta także jest już pewna co najmniej srebrnego medalu. Żeby zostać mistrzynią, musi pokonać Lin Yu Ting z Tajwanu, którą otaczają kontrowersje od ubiegłorocznych mistrzostw świata: nie została do nich dopuszczona, bo według Międzynarodowej Federacji Boksu (IBA) nie zdała testu mającego na celu ustalenie płci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski kwestionuje zasadność i poprawność tych badań, dlatego zezwolił na jej występ w Paryżu.

– Nie boję się nikogo, do nikogo nie czuję respektu. Wychodzę do ringu i robię swoje” – mówiła Szeremeta po półfinale, ale do losów jej rywalki nie chciała się odnosić. – W ogóle nie czuję stresu, boksuję na luzie