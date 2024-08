Zarząd PKP Cargo zdecydował, że z pensjami za lipiec 2024 r. nie zostaną wypłacone niektóre szczególne składniki wynagrodzenia, jak odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe – podała spółka. Dodano, że przyczyną jest trudna sytuacja spółki i priorytetowe potraktowanie wynagrodzeń zasadniczych.

– Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w uzgodnieniu z Zarządcą podjął trudną decyzję, na mocy której wraz z pensjami za lipiec 2024 roku nie zostaną wypłacone niektóre szczególne składniki wynagrodzenia, takie jak odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe. Przyczyną tej decyzji jest trudna sytuacja płynnościowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz priorytetowe potraktowanie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych

– przekazała spółka w czwartkowym komunikacie opublikowanym na stronie PKP Cargo.

Firma zapewniła, że osoby, które nie otrzymają w terminie niektórych składników wynagrodzenia są do nich uprawnione i zostaną im one wypłacone w pierwszym możliwym terminie wraz z należnymi odsetkami.

– Decyzja ta dotyczy grupy kilkuset osób spośród ponad 14 tysięcy zatrudnionych w Spółce w lipcu 2024 roku

– wyjaśniono.

W komunikacie przypomniano, że obecny zarząd rozpoczął postępowanie sanacyjne, które ma uzdrowić sytuację w spółce. Dodano, że firma wygrała „dwa duże kontrakty na przewozy dla kopalni Bogdanka oraz ArcelorMittal, łącznie na 15 milionów ton pracy przewozowej, a także wraz z wszystkimi przedstawicielami Związków Zawodowych działających w naszej Spółce złożył wniosek do Ministerstwa Aktywów Państwowych o rekompensatę za realizację tzw. decyzji węglowej”.

– Powyższe działania dają nadzieję, na poprawę płynności finansowej Spółki w przyszłości

– oceniono przyznając jednocześnie, że obecna sytuacja spółki jest „wciąż trudna”.

PKP Cargo w restrukturyzacji podkreśliło, że za trudną sytuację odpowiadają błędy i zaniechania poprzedników. Wskazano, że chodzi szczególnie o tzw. decyzję węglową, która była realizowana w latach 2022-2023.

Pod koniec lipca p.o. prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka informował na antenie TVN 24, że spółka nie daje gwarancji w sprawie pensji za lipiec.

31 lipca prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek po rozmowie z zarządcą sądowym nad spółką PKP Cargo przekazał PAP, że pieniądze na lipcowe wypłaty dla pracowników będą pochodziły właśnie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli państwowego funduszu celowego, którego środkami dysponuje MRPiPS.

W czwartek resort rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował PAP, że do urzędów pracy nie wpłynęły wnioski o wypłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników PKP Cargo. Chodzi o pieniądze na lipcowe wypłaty dla pracowników, które mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; jego środkami dysponuje ministerstwo.

Wnioski o wypłatę świadczeń z funduszu składa się do właściwego miejscowo wojewódzkiego urzędu pracy. Wniosek o wypłatę roszczeń z funduszu złożyć może pracodawca, zarządca, syndyk albo likwidator. Wypłata może nastąpić również na wniosek pracownika lub byłego pracownika.

MRPiPS przekazało, że do 7 sierpnia takie wnioski (oficjalnie nazywane wykazami zbiorczymi) nie wpłynęły ani do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ani do WUP w Katowicach. Do śląskiej placówki wpłynęło jednak pytanie o możliwość złożenia wniosków o wypłatę środków z Funduszu dla ok. 950 osób. Resort nie poinformował, kto skierował do urzędu pracy w Katowicach pytanie w sprawie wypłaty zaległych świadczeń.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powołany został w 1993 r. do wypłaty świadczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Podstawowymi źródłami jego finansowania są składki pracodawców oraz środki odzyskiwane ze zwrotu wypłaconych świadczeń.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy i morski. Realizuje przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. PKP Cargo to spółka giełdowa, w której PKP SA ma 33 proc. udziałów.