Pracodawca jest zobowiązany powiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zwolnień grupowych, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym zwolnieniem grupowym. Jeżeli zwolnienia grupowe obejmują świadczenia pieniężne, pracodawca musi dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.

– Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień w spółce PKP Cargo spływają do MRPiPS od 4 lipca br. Dotychczas informacje o planowanych zwolnieniach grupowych w Spółce przesłały następujące urzędy: Urząd Pracy m.st. Warszawy – zamiar zwolnienia 376 osób z centrali firmy w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu – zamiar zwolnienia 507 osób przez PKP Cargo Śląski Zakład Spółki z Tarnowskich Gór, PUP w Katowicach – zamiar zwolnienia 786 osób przez Południowy Zakład Spółki, Miejski Urząd Pracy w Lublinie – zamiar zwolnienia 547 osób przez Wschodni Zakład Spółki, PUP we Wrocławiu – zamiar zwolnienia 327 osób z Dolnośląskiego Zakładu spółki i PUP w Poznaniu – zamiar zwolnienia 426 osób z Zachodniego Zakładu Spółki

2. Politycy PiS zaapelowali do szefa MI o zwołanie trójstronnego zespołu ws PKP Cargo

Politycy PiS zaapelowali w czwartek (25 lipca) do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, by zwołał zespół trójstronny w PKP Cargo; spółka zapowiedziała zwolnienia grupowe, które mają objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników.

– Nowy rząd zaplanował, że ponad cztery tysiące osób ma wylecieć na bruk, ma zostać pozostawione bez pracy i bez środków do życia, dlatego że trzeba zrobić na rynku miejsce dla kolei niemieckich, dla kolei ukraińskich i polską spółkę wyeliminować

– ocenił na konferencji prasowej poseł PiS Michał Moskal.

Zaapelował do ministra infrastruktury, by zwołał zespół trójstronny w spółce, czego – jak powiedział Moskal – szef MI „dziś odmawia, bo boi się konfrontacji z kolejarzami i boi się powiedzieć jakie są prawdziwe intencje Ministerstwa Infrastruktury i PKP Cargo”.

Poseł powiedział też, że w 2012 r. została podjęta próba prywatyzacji PKP Cargo, ale nie doszło do tego, bo zablokowały ją związki zawodowe. Kolejna próba – mówił – była podjęta w 2014 r., ale wówczas rządowi „nie starczyło czasu na jej dokończenie”.

Poseł Krzysztof Lipiec ocenił, że PKP Cargo to perła polskiej gospodarki, a obecny rząd uprawia „zwykły sabotaż gospodarczy”.

– Bo jak nazwać działania, które eliminują z rynku kolejowego PKP Cargo, które jest drugim co do wielkości przewoźnikiem towarowym w UE. Jak zrozumieć działania, które powodują to, aby w świetle prawa zlikwidować tą znaczącą spółkę

– powiedział.

Dodał, że świadczy „o tym chociażby wniosek zarządu PKP Cargo o sanację, czyli o wpisanie do rejestru zadłużonych tak, aby w majestacie prawa na czele tej firmy postawić zarządcę bądź syndyka, który będzie po prostu tę firmę w ramach sanacji likwidował, a więc będzie zwalniał pracowników nie bacząc na to, jakie zostały zawarte porozumienia z pracownikami, nie bacząc na to również, jeśli chodzi o majątek tej spółki”.

Poseł Kacper Płażyński podkreślał, że PKP Cargo jest jedną ze spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

– My rządziliśmy osiem lat i pokażcie mi jedną spółkę z tego strategicznego sektora, w której doszłoby do zwolnień grupowych

– dodał.

