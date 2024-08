Tego się nikt nie spodziewał: kajakarka AZS AWF Gorzów Anna Puławska i była zawodniczka gorzowskiego klubu Karolina Naja nie awansowały do finału A K2 na 500 metrów!

Nasze reprezentantki zajęły w półfinale dopiero siódme miejsce. Co gorsza nie awansowała też druga polska osada – Martyna Klatt i Helena Wiśniewska były szóste. Przed nimi jeszcze finał B.

Wyścig wygrały Niemki Lena Roehlings, Pauline Jagsch przed Belgijkami Hermien Peters, Lize Broekx, na trzecim miejscu uplasowały się Węgierki Tamara Csipes, Alida Dora Gazso. Do finału A zakwalifikowały się cztery najlepsze osady.

Klatt z Wiśniewską długo utrzymywały się w czele stawki, w połowie dystansu były trzecie, ale potem osłabły. Naja z Puławską od początku wyścigu płynęły z tyłu i na mecie straciły 2,63 sekundy do zwyciężczyń.

Brak polskich osad w finale to spora niespodzianka, bowiem obie dwójki miały spore szanse powalczyć o podium. Klatt z Wiśniewską to wicemistrzynie świata sprzed roku w tej konkurencji, z kolei Naja i Puławska to wicemistrzynie olimpijskie z Tokio.

Naja, która po raz czwarty startuje na igrzyskach dotychczas czterokrotnie stawała na podium.