Natalia Kaczmarek przed piątkowym biegiem na 400 m na igrzyskach w Paryżu nie kryje medalowych aspiracji. Biało-czerwoni tego dnia w kajakarstwie będę mieli pięć szans, aby awansować do finałów.

Mistrzyni Europy w półfinałach osiągnęła wynik 49,45, wygrywając swoją serię. Ostatecznie zapewniło to Kaczmarek trzeci czas. Najszybszą na tym etapie rywalizacji była mistrzyni świata z 2019 roku z Dauhy, Salwa Eid Naser z Bahrajnu – 49,08, co jest jej najlepszym wynikiem w tym sezonie. Drugi wynik uzyskała Marileidy Paulino, wygrywając drugą serię (49,21). Aktualna mistrzyni globu, zdecydowanie prowadząc na ostatnich 30-40 metrach wyraźnie zwolniła. Czwarta w tym biegu była i nie awansowała do finału Jamajka Nickisha Pryce, która do Paryża przyjechała z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie.

Finał 400 m kobiet zaplanowno na godz. 20.00.

– Salwa Eid Naser i Marileidy Paulino będą w finale bardzo mocne, ale jeszcze wszystkiego nie pokazałam

– powiedziała Polka.

Rekordzistka Polski nie była zadowolona ze swojego występu w półfinale.

– Nieco przespałam łuk, bo po 200 metrach nikogo nie widziałam. Udało się wygrać. W finale widziałam już po rozkładzie torów, że gonię Naser, więc łuku nie prześpię, będę trzymać jej tempo

– stwierdziła Kaczmarek.

Jej trener Marek Rożej przekonuje, że jego podopieczna jest gotowa na wielkie bieganie. Lekkoatletka w Paryżu chce pójść w ślady Ireny Szewińskiej i zostać kolejną polską medalistką olimpijską w indywidualnym biegu na 400 m.

Duże nadzieje z występem na bieżni Stade de France polscy kibice wiążą z Pią Skrzyszowską. Brązowa medalista mistrzostw Europy wystąpi w półfinale 100 m ppł. (12.05). Wcześniej o finał powalczą obie polskie sztafety 4×400 m.

Na torze kajakarskim aż pięć polskich osad wystąpi w półfinałach. W C-2 500 m (10.30) wystąpią Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska, które awans wywalczyły dopiero z ćwierćfinałów. Borowska w ostatniej chwili została dopuszczona do startu w igrzyskach. W niedzielę Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) oczyścił ją z zarzutów stosowania niedozwolonych środków. Do stolicy Francji dotarła dopiero w poniedziałek, zaledwie dzień przed pierwszym startem. Jak przyznała, treningi w ostatnim czasie nie były najbardziej spokojne.

W K-2 500 m (10.50) zaprezentują się dwie biało-czerwone dwójki, w tym srebrne medalistki z Tokio Karolina Naja i Anna Puławska. W konkurencji wystąpią również Martyna Klatt i Helena Wiśniewska. Dwie pierwsze będą chciały powetować sobie brak medalu z K-4 500 m, gdzie zajęły czwarte miejsce.

Jakub Stepun i Przemysław Korsak w K-2 500 m (11.10) zwyciężyli w biegu eliminacyjnym i bezpośrednio awansowali do półfinału.

– My medali nie rozdajemy; chcemy być jak najwyżej

– powiedział Stepun.

Podobnie udany start w kwalifikacjach w C-1 1000 m zaliczył najszybszy w swojej serii Wiktor Głazunow. Jego start w półfinale zaplanowano na 11.30.

Drugi dzień rywalizacji czeka pięcioboistów (13.00). Łukasz Gutkowski i Kamil Kasperczak zajmują po pierwszej konkurencji – szermierce ex aequo z kilkoma innym zawodnikami miejsca 7-14.

W piątek z polskich reprezentantów najwcześniej wystartuje (7.30) pływak Piotr Woźniak. Ubiegłoroczny mistrz Europy juniorów wystąpi na 10 km na otwartym akwenie. W eliminacjach skoków z wieży 10-metrowej (10.00) wystąpi Robert Łukaszewicz.

Zapaśnik w stylu klasycznym Robert Baran w 1/8 finału kat. 125 kg (11.30) powalczy z Kazachem Jusupem Batirmurzajewem.

W kwalifikacjach sprintu (14.00) kolarstwa torowego wystąpią Marlena Karwacka i Nikola Sibiak. Z kolei finał konkurencji madison (18.09) to domena sióstr Darii i Wiktorii Pikulik.

Paryż – 9 sierpnia (program-Polacy)

Program wydarzeń olimpijskich z udziałem Polaków – 9 sierpnia, piątek:

KAJAKARSTWO

10.30 C-2 500 m kobiet, półfinały – Dorota Borowska, Sylwia Szczerbińska

10.50, K-2 500 m kobiet, półfinały – Martyna Klatt, Helena Wiśniewska; Karolina Naja, Anna

Puławska

11.10, K-2 500 m mężczyzn, półfinały – Jakub Stepun, Przemysław Korsak

11.30, C-1 1000 m mężczyzn, półfinały – Wiktor Głazunow

13.00, K-2 500 m kobiet, finał B

13.20, K-2 500 m mężczyzn, finał B

13.40, C-1 1000 m mężczyzn, finał B

13.10, K-2 500 m kobiet, finał

13.30, K-2 500 m mężczyzn, finał

13.50, C-1 1000 m mężczyzn, finał

KOLARSTWO TOROWE

14.00, sprint kobiet, kwalifikacje – Marlena Karwacka, Nikola Sibiak

14.48, sprint kobiet, 1. runda

15.38, sprint kobiet, repasaże

18.09, madison kobiet, finał – Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik

19.02, sprint mężczyzn, finał

19.10, sprint kobiet, 2. runda

19.58, sprint kobiet, repasaże

LEKKOATLETYKA

10.05, skok w dal, siedmiobój – Adrianna Sułek-Schubert

10.40, sztafeta 4×400 m kobiet, eliminacje – Polska

11.05, sztafeta 4×400 m mężczyzn, eliminacje – Polska

11.23, rzut oszczepem, siedmiobój, gr. A – Adrianna Sułek-Schubert

12.05, 100 m ppł kobiet, półfinały – Pia Skrzyszowska

20.00, 400 m kobiet – Natalia Kaczmarek

20.15, 800 m, siedmiobój – Adrianna Sułek-Schubert

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

13.00, mężczyźni, jazda konna – Łukasz Gutkowski, Kamil Kasperczak

13.40, mężczyźni, szermierka

14.10, mężczyźni, pływanie

14.40, mężczyźni, bieg ze strzelaniem

17.00, mężczyźni, jazda konna

17.40, mężczyźni, szermierka

18.10, mężczyźni, pływanie

18.40, mężczyźni, bieg ze strzelaniem

PŁYWANIE

7.30, 10 km na otwartym akwenie mężczyzn – Piotr Woźniak

SKOKI DO WODY

10.00, wieża 10 m mężczyzn, eliminacje – Robert Łukaszewicz

ZAPASY

11.30, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, 1/8 finału – Robert Baran – Jusup Batirmurzajew (Kazachstan)

12.50, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, ćwierćfinały

18.35, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, półfinały

20.50, 57 kg w st. wolnym kobiet, o brązowy medal

21.15, 57 kg w st. wolnym kobiet, finał

Paryż – 9 sierpnia (program)

Program wydarzeń olimpijskich 9 sierpnia – piątek:

35 finałów

———-

BOKS

21.30, 71 kg mężczyzn

21.47, 50 kg kobiet

22.34, 92 kg mężczyzn

22.51, 66 kg kobiet

BREAKING

kobiety

21.14, o brązowy medal

21.23, finał

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

14.30, wielobój kobiet indywidualnie

HOKEJ NA TRAWIE

kobiety

14.00, o brązowy medal: Argentyna – Belgia

20.00, finał

KAJAKARSTWO

12.50, C-2 500 m kobiet

13.10, K-2 500 m kobiet

13.30, K-2 500 m mężczyzn

13.50, C-1 1000 m mężczyzn

KOLARSTWO TOROWE

18.09, madison kobiet

19.02, sprint mężczyzn

LEKKOATLETYKA

19.30, sztafeta 4×100 m kobiet

19.40, pchnięcie kulą kobiet

19.47, sztafeta 4×100 m mężczyzn

20.00, 400 m kobiet

20.10, trójskok mężczyzn

20.15, 800 m, siedmiobój

20.55, 10000 m kobiet

21.45, 400 m ppł mężczyzn

PIŁKA NOŻNA

kobiety

15.00, o brązowy medal: Hiszpania – Niemcy

mężczyźni

18.00, finał: Francja – Hiszpania

PŁYWANIE

7.30, 10 km na otwartym akwenie mężczyzn

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

15.00, 89 kg mężczyzn

19.30, 71 kg kobiet

SIATKÓWKA

mężczyźni

16.00, o brązowy medal: Włochy – USA

SIATKÓWKA PLAŻOWA

kobiety

21.00, o brązowy medal

22.30, finał

SKOKI DO WODY

15.00, trampolina 3 m kobiet

TAEKWONDO

20.19, 67 kg kobiet, o brązowy medal

20.35, 80 kg mężczyzn, o brązowy medal

21.23, 67 kg kobiet, finał

21.39, 80 kg mężczyzn, finał

TENIS STOŁOWY

10.00, drużyny mężczyzn, o brązowy medal: Francja – Japonia

15.00, drużyny mężczyzn, finał: Chiny – Szwecja

WSPINACZKA SPORTOWA

12.28, kombinacja mężczyzn, prowadzenie

ZAPASY

19.30, 57 kg w st. wolnym mężczyzn, o brązowy medal

19.55, 57 kg w st. wolnym mężczyzn, finał

20.05, 86 kg w st. wolnym mężczyzn, o brązowy medal

20.30, 86 kg w st. wolnym mężczyzn, finał

20.50, 57 kg w st. wolnym kobiet, o brązowy medal

21.15, 57 kg w st. wolnym kobiet, finał

ŻEGLARSTWO

12.13, formula kite mężczyn

————————————————————–

BREAKING

kobiety

16.00, faza grupowa

20.00, ćwierćfinały

20.45, półfinały

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

10.00, wielobój kobiet drużynowo, kwalifikacje

GOLF

9.00, kobiety, 3. runda

KAJAKARSTWO

10.30, C-1 500 m kobiet, półfinały

10.50, K-2 500 m kobiet, półfinały

11.10, K-2 500 m mężczyzn, półfinały

11.30, C-1 1000 m mężczyzn, półfinały

12.40, C-2 500 m kobiet, finał B

13.00, K-2 500 m kobiet, finał B

13.20, K-2 500 m mężczyzn, finał B

13.40, C-1 1000 m mężczyzn, finał B

KOLARSTWO TOROWE

14.00, sprint kobiet, kwalifikacje

14.41, sprint mężczyzn, półfinały

14.48, sprint kobiet, 1. runda

15.38, sprint kobiet, repasaże

19.10, sprint kobiet, 2. runda

19.58, sprint kobiet, repasaże

KOSZYKÓWKA

kobiety

17.30, półfinał: USA – Australia

21.00, półfinał: Francja – Belgia

LEKKOATLETYKA

10.05, skok w dal, siedmiobój

10.40, sztafeta 4×400 m kobiet, eliminacje

11.05, sztafeta 4×400 m mężczyzn, eliminacje

11.20, rzut oszczepem, siedmiobój, gr. A

11.30, 800 m mężczyzn, półfinały

12.05, 100 m ppł kobiet, półfinały

12.30, rzut oszczepem, siedmiobój, gr. B

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

13.00, mężczyźni, jazda konna

13.40, mężczyźni, szermierka

14.10, mężczyźni, pływanie

14.40, mężczyźni, bieg ze strzelaniem

17.00, mężczyźni, jazda konna

17.40, mężczyźni, szermierka

18.10, mężczyźni, pływanie

18.40, mężczyźni, bieg ze strzelaniem

PIŁKA RĘCZNA

mężczyźni

16.30, półfinał: Niemcy – Hiszpania

21.30, półfinał: Slowenia – Dania

PIŁKA WODNA

mężczyźni

13.00, o miejsca 5-8: Włochy – Hiszpania

14.35, półfinał: Serbia – USA

18.00, o miejsca 5-8: Grecja – Australia

19.35, półfinał: Węgry – Chorwacja

PŁYWANIE ARTYSTYCZNE

19.30, układ techniczny duetów

SKOKI DO WODY

10.00, wieża 10 m mężczyzn, eliminacje

TAEKWONDO

9.00, 67 kg kobiet, 1/8 finału

9.10, 80 kg mężczyzn, 1/8 finału

14.30, 67 kg kobiet, ćwierćfinały

14.40, 80 kg mężczyzn, ćwierćfinały

16.11, 67 kg kobiet, półfinały

16.24, 80 kg mężczyzn, półfinały

19.30, 67 kg kobiet, repasaże

19.40, 80 kg mężczyzn, repasaże

WSPINACZKA SPORTOWA

10.15, kombinacja mężczyzn, bouldering

ZAPASY

11.00, 57 kg w st. wolnym mężczyzn, repasaże

57 kg w st. wolnym kobiet, repasaże

86 kg w st. wolnym mężczyzn, repasaże

11.30, 74 kg w st. wolnym mężczyzn, 1/8 finału

62 kg w st. wolnym kobiet, 1/8 finału

125 kg w st. wolnym mężczyzn, 1/8 finału

12.50, 74 kg w st. wolnym mężczyzn, ćwierćfinały

62 kg w st. wolnym kobiet, ćwierćfinały

125 kg w st. wolnym mężczyzn, ćwierćfinały

18.15, 74 kg w st. wolnym mężczyzn, półfinały

18.35, 125 kg w st. wolnym mężczyzn, półfinały

18.55, 62 kg w st. wolnym kobiet, półfinały