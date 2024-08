Wszyscy wojskowi sportowcy, którzy podczas Igrzysk w Paryżu zdobyli lub zdobędą medal, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni. Zaczniemy od st. szer. spec. Aleksandry Mirosław, oczywiście po odbyciu odpowiedniego kursu – zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę (7 sierpnia) podczas trwających w Paryżu Igrzysk Olimpijskich Aleksandra Mirosław – starsza szeregowa specjalistka Wojska Polskiego – zdobyła złoty medal we wspinaczce sportowej na czas; to pierwszy złoty medal dla Polski podczas tegorocznych Igrzysk.

Spośród 213 sportowców w polskiej reprezentacji 80 to żołnierze WP; stanowią oni ponad 1/3 reprezentacji. Jak informował przed rozpoczęciem Igrzysk resort obrony, to największa liczba wojskowych wśród reprezentantów w porównaniu do poprzednich edycji igrzysk, począwszy od Aten w 2004 roku.

W czwartek (8 sierpnia) we wpisie na portalu X szef MON zapowiedział, że wszyscy żołnierze-sportowcy, którzy zdobędą w Paryżu medal, zostaną awansowani.

– Walcząc na olimpijskich arenach nasi sportowcy przynoszą wielką dumę Ojczyźnie. Podjąłem decyzję, że wszyscy wojskowi sportowcy, którzy podczas Igrzysk w Paryżu zdobyli lub zdobędą medal, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni

– zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

– Zaczniemy od st. szer. spec. Aleksandry Mirosław, oczywiście po odbyciu odpowiedniego kursu! Wielki szacunek dla wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem, poświęceniem i determinacją wywalczyli dla siebie i Polski olimpijskie krążki

– dodał.