2. Bezpieczeństwo i dyplomacja

W dniu 25. rocznicy wejścia Polski do NATO prezydent wraz z premierem Donaldem Tuskiem złożył wizytę w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem. Duda rozmawiał także z przedstawicielami zarówno partii Demokratycznej jak i Republikańskiej, w tym z byłym prezydentem Donaldem Trumpem – omawiali rolę USA w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie oraz potrzebę dalszego wspierania wojskowego Ukrainy.

Prezydent uczestniczył w szczycie NATO w Waszyngtonie, którego wynikiem – jak zaznaczyła KPRP – było podjęcie decyzji wzmacniających wschodnią flankę NATO, szczególnie poprzez wzmocnienie struktur dowodzenia, intensyfikację ćwiczeń wojskowych, rozbudowę sojuszniczej infrastruktury wojskowej czy zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz skracanie łańcuchów dostaw amunicji i uzbrojenia. Jak przypomniano, przed udaniem się na szczyt Sojuszu, prezydent spotkał się w Warszawie prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W czerwcu prezydent złożył oficjalną wizytę w Chinach, gdzie rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Według KPRP, podczas wizyty zapadły przełomowe porozumienia gospodarcze – w tym w sprawie ruchu bezwizowego dla Polaków i otwarcia chińskiego rynku dla polskich towarów. Duda złożył wizyty także w krajach Afryki Wschodniej (Republika Kenii, Republika Rwandy i Zjednoczona Republika Tanzanii), a ich głównymi celami było promowanie Polski i polskiego biznesu oraz informowanie o sytuacji w naszej części Europy. Odwiedził również Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie wziął udział w konferencji klimatycznej COP28 i podpisał deklarację o potrojeniu mocy wytwórczej energii jądrowej do 2050 r.

Podkreślono, że 4 lipca br. prezydent skierował do rządu Rekomendacje do opracowania nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, co zainicjowało rządowe prace nad nową Strategią. Według KPRP przedstawione przez prezydenta Rekomendacje objęły wszystkie wymiary funkcjonowania państwa dotyczące bezpieczeństwa militarnego, wewnętrznego, międzynarodowego, energetycznego, gospodarczego oraz społecznego.

Kancelaria podsumowała, że w ostatnim roku prezydent złożył do Sejmu 4 projekty ustaw: o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 r. oraz ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej, która weszła w życie wraz z nowym rokiem.