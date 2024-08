Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski poinformował we wtorek, że pomnik ofiar Rzezi Woli został oblany brązową cieczą. Na miejscu działa policja. Liczę, że winni zostaną szybko ujawnieni i skazani – podkreślił Strzałkowski.

O dewastacji pomnika ofiar Rzezi Woli burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski poinformował na platformie X.

– Jeszcze wczoraj szliśmy w marszu pamięci z okazji 80. rocznicy masowych egzekucji blisko 50000 mieszkańców dzielnicy Wola. A oto jak jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych właśnie Rzezi Woli dziś w nocy potraktowali wandale. Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba