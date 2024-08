We wtorek swoje starty w igrzyskach olimpijskcih w Paryżu rozpoczyna trójka z czwórki zawodników gorzowskich klubów.

Wielkie nadzieje wiążemy z kajakarką AZS AWF Gorzów Anną Puławską, dwukrotną medalistką poprzednich igrzysk, która tak jak w Tokio wystąpi w K2 i K4 na 500 metrów (choć były też przymiarki do startu w jedynce, ale ostatecznie trener kadry Tomasz Kryk nie zdecydował się na to). Jutro o 10:00 eliminacje czwórki, która od 2022 roku pływa w niezmienionym składzie i jak mówiła ponad 2 tygodnie temu ślubowaniu olimpijskim Puławska, to duży atut Polek:

Jutro też eliminacje rzutu oszczepem i skoku w dal z udziałem odpowiednio Cypriana Mrzygłoda (w grupie B o 11:50) i Nikoli Horowskiej z ALKS AJP (w grupie A o 11:15). Czwarty z gorzowskich olimpijczyków, kanadyjkarz Wiktor Głazunow ma eliminacje C1 na 1000 metrów w środę o 11:40.